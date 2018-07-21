Неравнодушные калининградцы в разгар купального сезона взялись за уборку побережья

Речь о людях, которые как раз летом и не купаются. В Калининграде на озере Шенфлиз участники клуба закаливания и зимнего плавания «Янтарные моржи» собрали тысячу мешков мусора.

София Беренёва, корреспондент:

— Вот таких вот мешков мусора активисты каждый день собирают по десять штук. Чего там только нет и битое стекло, бутылки, пластиковые коробки, фантики. Весит всё это добро не меньше десяти килограммов.

На озере Шенфлиз теперь вполне можно объявить «месяц чистоты». За уборку побережья основательно взялись члены клуба «Янтарные моржи». Изо дня в день они прочёсывают окрестности водоёма, раз за разом собирая новый мусор. Порой в кустах разбросаны не самые безобидные вещи, например, старые шприцы.

— Конечно, мы страшно боимся уколоться, они часто бывают без этих штук. Ну, а что делать, надо вычищать. Сами видите, озеро чистое, но в кустах ещё вот такие остатки остаются.

В первую очередь, активисты стараются уберечь флору и фауну. Те же пластиковые бутылки разлагаются более ста лет и медленно отравляют природу.

Любовь Домницкая, член клуба «Янтарные моржи»:

— Чтобы было чисто, мы за чистую экологию. Потом сами же мы здесь практически с детства на этом озере купаемся, постоянно отдыхаем. Ну и приятно, конечно, когда чисто вокруг.

«Янтарные моржи» заботятся об озере уже второй год. Благодаря стараниям ребят, возродилась экосистема водоёма. Здесь теперь прозрачная вода, в которой плавают десятки тысяч мальков карма, белого амура, толстолобика и раков. А на побережье загорают благодарные местные жители.

Людмила Лавренкова, житель Калининграда:

— Вода, конечно, желала лучшего. Вода была такая, много было чёрной глины, грязи прямо. Сейчас вода далеко плывёшь, и видно, что она чистейшая.

Кроме уборки побережья, «моржи» регулярно проводят беседы с любителями пикников на свежем воздухе. Ребята считают, что озеро станет чистым, только если отдыхающие перестанут здесь мусорить.

София Беренёва, Юрий Твердюк