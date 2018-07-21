Ещё
Неравнодушные калининградцы в разгар купального сезона взялись за уборку побережья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Путин не допустит антинародного закона о пенсиях"
"Путин не допустит антинародного закона о пенсиях"

Неравнодушные калининградцы в разгар купального сезона взялись за уборку побережья 

Вести Калининград 47 минут назад
Фото: Вести Калининград
Речь о людях, которые как раз летом и не купаются. В Калининграде на озере Шенфлиз участники клуба закаливания и зимнего плавания «Янтарные моржи» собрали тысячу мешков мусора.
София Беренёва, корреспондент:
— Вот таких вот мешков мусора активисты каждый день собирают по десять штук. Чего там только нет и битое стекло, бутылки, пластиковые коробки, фантики. Весит всё это добро не меньше десяти килограммов.
На озере Шенфлиз теперь вполне можно объявить «месяц чистоты». За уборку побережья основательно взялись члены клуба «Янтарные моржи». Изо дня в день они прочёсывают окрестности водоёма, раз за разом собирая новый мусор. Порой в кустах разбросаны не самые безобидные вещи, например, старые шприцы.
Кирилл Порошин, руководитель клуба «Янтарные моржи»:
— Конечно, мы страшно боимся уколоться, они часто бывают без этих штук. Ну, а что делать, надо вычищать. Сами видите, озеро чистое, но в кустах ещё вот такие остатки остаются.
В первую очередь, активисты стараются уберечь флору и фауну. Те же пластиковые бутылки разлагаются более ста лет и медленно отравляют природу.
Любовь Домницкая, член клуба «Янтарные моржи»:
— Чтобы было чисто, мы за чистую экологию. Потом сами же мы здесь практически с детства на этом озере купаемся, постоянно отдыхаем. Ну и приятно, конечно, когда чисто вокруг.
«Янтарные моржи» заботятся об озере уже второй год. Благодаря стараниям ребят, возродилась экосистема водоёма. Здесь теперь прозрачная вода, в которой плавают десятки тысяч мальков карма, белого амура, толстолобика и раков. А на побережье загорают благодарные местные жители.
Людмила Лавренкова, житель Калининграда:
— Вода, конечно, желала лучшего. Вода была такая, много было чёрной глины, грязи прямо. Сейчас вода далеко плывёшь, и видно, что она чистейшая.
Кроме уборки побережья, «моржи» регулярно проводят беседы с любителями пикников на свежем воздухе. Ребята считают, что озеро станет чистым, только если отдыхающие перестанут здесь мусорить.
София Беренёва, Юрий Твердюк
Вести Калининград: последние новости
В «Янтарьэнерго» подвели итоги своей работы за время ЧМ-2018 В Центральном парке чествовали ветеранов строительной отрасли Калининградской области Федеральный центр дал деньги на строительство Северного обхода
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»321
В Турции произошла трагедия с россиянином60
Фото кабинета Медведева удивило россиян439
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев653
Максакова в короткой юбке вызвала фурор199
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала для России морские санкции
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение