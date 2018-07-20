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Волгоградцам ограничили посещение лесов еще на 21 день
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Волгоградцам ограничили посещение лесов еще на 21 день 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградской области ограничение на посещение лесов и въезда в них транспорта продлено для граждан до 10 августа включительно.
По данным пресс-службы облкомприроды, на въездах в леса установлены предупредительные аншлаги, дороги перекрыты шлагбаумами, полиции и Полиция и представители казачества проводят рейды по выявлению нарушителей режима.
Помимо продления ограничения, в лесах области усилены меры пожарной безопасности. Территории, наиболее подверженные возгораниям, также патрулируются полицией совместно с инспекторами лесничеств. Сотрудники природных парков проводят беседы с населением, разъясняют правила пожарной безопасности, распространяют листовки
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