Волгоградцам ограничили посещение лесов еще на 21 день

Волгоградской области ограничение на посещение лесов и въезда в них транспорта продлено для граждан до 10 августа включительно.

По данным пресс-службы облкомприроды, на въездах в леса установлены предупредительные аншлаги, дороги перекрыты шлагбаумами, полиции и Полиция и представители казачества проводят рейды по выявлению нарушителей режима.

Помимо продления ограничения, в лесах области усилены меры пожарной безопасности. Территории, наиболее подверженные возгораниям, также патрулируются полицией совместно с инспекторами лесничеств. Сотрудники природных парков проводят беседы с населением, разъясняют правила пожарной безопасности, распространяют листовки