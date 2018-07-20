Прокуратура Ставрополя призвала горадминистрацию ловить бездомных собак 

Горадминистрация должна ловить бездомных собак вовремя, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городского ведомства.
Прокуратура проверила работу комитета городского хозяйства администрации Ставрополя и нашла нарушения в осуществлении полномочий по отлову безнадзорных животных.
Бездомных собак ловили только после жалоб горожан и организаций, в то время как их необходимо отлавливать регулярно. Из-за этого популяцию собак никто не контролировал, и в городе возникла угроза роста численности бездомных животных и распространения инфекционных заболеваний.
Прокуратура внесла представление в адрес руководителя комитета городского хозяйства.
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