Прокуратура Ставрополя призвала горадминистрацию ловить бездомных собак

Горадминистрация должна ловить бездомных собак вовремя, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городского ведомства.

Прокуратура проверила работу комитета городского хозяйства администрации Ставрополя и нашла нарушения в осуществлении полномочий по отлову безнадзорных животных.

Бездомных собак ловили только после жалоб горожан и организаций, в то время как их необходимо отлавливать регулярно. Из-за этого популяцию собак никто не контролировал, и в городе возникла угроза роста численности бездомных животных и распространения инфекционных заболеваний.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя комитета городского хозяйства.

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