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Прокуратура Ставрополя призвала горадминистрацию ловить бездомных собак
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Прокуратура Ставрополя призвала горадминистрацию ловить бездомных собак 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Горадминистрация должна ловить бездомных собак вовремя, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городского ведомства.
Прокуратура проверила работу комитета городского хозяйства администрации Ставрополя и нашла нарушения в осуществлении полномочий по отлову безнадзорных животных.
Бездомных собак ловили только после жалоб горожан и организаций, в то время как их необходимо отлавливать регулярно. Из-за этого популяцию собак никто не контролировал, и в городе возникла угроза роста численности бездомных животных и распространения инфекционных заболеваний.
Прокуратура внесла представление в адрес руководителя комитета городского хозяйства.
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