Музыкальные коллективы из СВАО выступят на фестивале в Екатерининском парке 

Вера Соколова из Лианозова, хор «Встреча с песней» из Ярославского и ансамбль «Родные напевы» из Останкина станут участниками программы для москвичей старшего поколения. На площадке «Московского долголетия» состоится концерт, на котором выступят участники проекта, занимающиеся вокалом. Ведущими мероприятия станут Марк Тишман и Илона Броневицкая. В спецпрограмме «Московского долголетия» также примут участие Александр Олешко, Юлия Началова, Дина Гарипова, Феликс Царикати, группа «Доктор Ватсон», а также вокальные и танцевальные коллективы. Концерт завершится конкурсом караоке.
Начало фестиваля в 11.00. Екатерининский парк расположен в шаговой доступности от станции метро «Достоевская», напротив СЗК «Олимпийский». (иб)