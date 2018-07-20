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Музыкальные коллективы из СВАО выступят на фестивале в Екатерининском парке
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Музыкальные коллективы из СВАО выступят на фестивале в Екатерининском парке 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Вера Соколова из Лианозова, хор «Встреча с песней» из Ярославского и ансамбль «Родные напевы» из Останкина станут участниками программы для москвичей старшего поколения. На площадке «Московского долголетия» состоится концерт, на котором выступят участники проекта, занимающиеся вокалом. Ведущими мероприятия станут Марк Тишман и Илона Броневицкая. В спецпрограмме «Московского долголетия» также примут участие Александр Олешко, Юлия Началова, Дина Гарипова, Феликс Царикати, группа «Доктор Ватсон», а также вокальные и танцевальные коллективы. Концерт завершится конкурсом караоке.
Начало фестиваля в 11.00. Екатерининский парк расположен в шаговой доступности от станции метро «Достоевская», напротив СЗК «Олимпийский». (иб)
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