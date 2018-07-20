Медведев оценил ущерб от незаконной рубки леса в России

"Хотя доля такой рубки (нелегальной) в легальном обороте снижается, всё-таки результаты определенные есть, это происходит все-таки, на наш взгляд, недостаточными темпами. Ущерб по-прежнему значительный и ежегодно измеряется миллиардами рублей", — сказал Медведев в ходе совещания об охране и защите лесов и глубокой переработке древесины.

Он также подчеркнул, что важно соблюдать баланс между разумным использованием древесины и сохранением и возобновлением леса.