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В Башкирии няня пойдёт под суд за избитых малышей
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В Башкирии няня пойдёт под суд за избитых малышей 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По версии следствия, в августе прошлого года через социальную сеть женщину наняли в одну из семей Стерлитамака няней для 8-месячного ребенка. Через четыре месяца мама заметила у малыша в области уха гематомы, заподозрила неладное. Незаметно от няни установила в квартире камеру видеонаблюдения.
Опасения подтвердились: просмотр видеозаписи подтвердил, что в течение дня ребенка «наказывают». На записи видно, как няня, разозлившись на плачущего ребенка, наносила ему удары и вдавливала лицо в подушку. Видимо, от этого и возникали гематомы.
Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования появился ещё один потерпевший — второй ребенок, пострадавший от рук няни в мае 2017 года.
44-летняя жительница Стерлитамака обвиняется в совершении преступлений по двум статьям УК РФ: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей и причинение психических и физических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями.
Она частично признала свою вину.
Прокуратура направила уголовное дело в суд.
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