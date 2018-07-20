В Башкирии няня пойдёт под суд за избитых малышей

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в августе прошлого года через социальную сеть женщину наняли в одну из семей Стерлитамака няней для 8-месячного ребенка. Через четыре месяца мама заметила у малыша в области уха гематомы, заподозрила неладное. Незаметно от няни установила в квартире камеру видеонаблюдения.

Опасения подтвердились: просмотр видеозаписи подтвердил, что в течение дня ребенка «наказывают». На записи видно, как няня, разозлившись на плачущего ребенка, наносила ему удары и вдавливала лицо в подушку. Видимо, от этого и возникали гематомы.

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования появился ещё один потерпевший — второй ребенок, пострадавший от рук няни в мае 2017 года.

44-летняя жительница Стерлитамака обвиняется в совершении преступлений по двум статьям УК РФ : оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей и причинение психических и физических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями.

Она частично признала свою вину.