Ещё
Колл‑центр помощи предпринимателям в Подмосковье принял около 2 тыс. звонков за полгода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Колл‑центр помощи предпринимателям в Подмосковье принял около 2 тыс. звонков за полгода 

РИАМО 26 минут назад
Фото: РИАМО
Сотрудники единого колл-центра помощи предпринимателям в Московской области подвели итоги работы за первые шесть месяцев 2018 года, за это время на горячую линию центра поступило 1895 звонков, больше всего — в январе, за аналогичный период прошлого года — 1754 обращения, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.
«На первом месте вопросы, связанные с программой субсидирования субъектов малого и среднего бизнеса. Это больше половины звонков, принятых сотрудниками колл-центра. На втором месте — вопросы по микрофинансированию, гарантии по кредитам, регистрации, налогам, оформлению кредитов. Также предприниматели просят рассказать им о предоставляемых в регионе мерах поддержки промышленных производств, просят проконсультировать в сфере градостроительства, покупке и аренды земли, запуске бизнес-проекта», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
Он отметил, что единый колл-центр действует в Подмосковье уже почти два года, его работа направлена на то, чтобы получать обратную связь от предпринимателей, оперативно решать их вопросы, предоставлять актуальную информацию.
Единый колл-центр помощи бизнесу запустили в Подмосковье в ноябре 2016 года. За весь период работы его сотрудники приняли более 8 тысяч обращений.
Центр консультирует по вопросам программы поддержки МСП, поддержки промышленности, инвестиционных проектов и научной деятельности, градостроительству, лицензированию, земельно-имущественным вопросам, налоговым льготам, размещению наружной рекламы. Предприниматели могут задать свои вопросы по номеру (495) 109-07-07 по будням — понедельник-пятница с 9 до 18:00, в пятницу с 9 до 16:45.
РИАМО: последние новости
Федерация независимых профсоюзов России подготовила предложения по пенсионной реформе Крупнейший неповрежденный саркофаг вскрыли в Египте «Почта России» доставила москвичу «живые» посылки
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста767
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры97
Фото кабинета Медведева удивило россиян103
Умерла Мария Спивак7
Караченцова попросили забрать жену из психушки61
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение