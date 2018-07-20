Колл‑центр помощи предпринимателям в Подмосковье принял около 2 тыс. звонков за полгода

Сотрудники единого колл-центра помощи предпринимателям в Московской области подвели итоги работы за первые шесть месяцев 2018 года, за это время на горячую линию центра поступило 1895 звонков, больше всего — в январе, за аналогичный период прошлого года — 1754 обращения, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«На первом месте вопросы, связанные с программой субсидирования субъектов малого и среднего бизнеса. Это больше половины звонков, принятых сотрудниками колл-центра. На втором месте — вопросы по микрофинансированию, гарантии по кредитам, регистрации, налогам, оформлению кредитов. Также предприниматели просят рассказать им о предоставляемых в регионе мерах поддержки промышленных производств, просят проконсультировать в сфере градостроительства, покупке и аренды земли, запуске бизнес-проекта», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев

Он отметил, что единый колл-центр действует в Подмосковье уже почти два года, его работа направлена на то, чтобы получать обратную связь от предпринимателей, оперативно решать их вопросы, предоставлять актуальную информацию.

Единый колл-центр помощи бизнесу запустили в Подмосковье в ноябре 2016 года. За весь период работы его сотрудники приняли более 8 тысяч обращений.

Центр консультирует по вопросам программы поддержки МСП, поддержки промышленности, инвестиционных проектов и научной деятельности, градостроительству, лицензированию, земельно-имущественным вопросам, налоговым льготам, размещению наружной рекламы. Предприниматели могут задать свои вопросы по номеру (495) 109-07-07 по будням — понедельник-пятница с 9 до 18:00, в пятницу с 9 до 16:45.