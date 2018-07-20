В Воронеже подвели итоги VIII фестиваля «Колесо гармонии»

20 июля координационный совет VIII фестиваля личностного и профессионального развития «Колесо гармонии» подвёл итоги. В этом году в рамках фестиваля проведено более 50 тренингов и мастер-классов по традиционным направлениям проекта — здоровье, семья, бизнес. Идея фестиваля в этом году: практическая помощь в раскрытии талантов и реализации потенциала.

Мероприятия фестиваля реализованы на 12 площадках, включая конференцию в рамках подготовки к Национальному межвузовскому чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Опорном университете, мастер-класс на XI Воронежском промышленном форуме, корпоративное обучение для региональных компаний.

Совокупная аудитория фестиваля составила более 2 тыс. человек, в числе которых собственники бизнеса, предприниматели, руководители, специалисты разных сфер деятельности, члены общественных организаций, студенты и школьники.

Основные площадки фестиваля, как и в прошлые годы, включали выездную программу, курс повышения квалификации для специалистов, программу для управленцев, и состоялись в период с 6 по 13 июля 2018 года.

России. Официальное открытие фестиваля состоялось 6 июля в Сити-парке «Град». Первым тренингом, представленным аудитории, стал тренинг об эффективном мышлении. Борис Мельцер представил участникам технологии и инструменты для работы с убеждениями, ценностями и намерениями, поделился кейсами из личного опыта, который включает деятельность в Израиле, Украине

В этом году впервые в рамках открытия фестиваля на территории Сити-парка «Град» организованы тематические площадки — «Здоровье и здоровый образ жизни», «Детское развитие и творчество», «Семья и отношения», «Нетворкинг». В течение дня на площадках действовали услуги и проводились мероприятия с бесплатным доступом для всех желающих. Популярностью пользовалась площадка «Здоровье и здоровый образ жизни», проведенная специалистами Центра медицинской профилактики Воронежской области , центра семейной медицины «Олимп Здоровья» и семейной клиники «Эвкалипт». Гостям фестиваля были доступны скрининг-обследование, приём ревматолога, невролога, уролога, терапевта, детского кардиолога, детского ортопеда и детского хирурга андролога-уролога, а также УЗИ сосудов на оборудовании экспертного класса. За день специалисты оказали 240 услуг.

На площадке для детей в течение дня работали аниматоры, была проведена познавательная квест-игра «Сад здоровья» и мастер-класс «Сверхвозможности», а также состоялись мастер-классы и концерт от продюссерского центра «Новое поколение» и Центра «Маленький гений».

Фестиваль «Колесо гармонии» на протяжении нескольких лет собирает гостей не только из Воронежской области, городов ЦЧР и Москвы, но и из других регионов. Учитывая содержание образовательной программы, уровень спикеров, качество площадок, фестиваль претендует на то, чтобы стать одним из событий, способствующих развитию интеллектуального и делового туризма в Воронеже. В этом году официальным партнером фестиваля выступил Туристско-информационный центр (ТИЦ) Воронежа. ТИЦ активно содействовал в организации фестиваля, а на открытии специалисты Центра провели игру-викторину «Воронеж — наша Родина», убедительно доказав, что игра может быть интересна одновременно детям и взрослым, когда речь идет о знаковых местах и событиях родного города.

Одной из традиций фестиваля является поддержка благотворительных проектов. В этом году на открытии была организована тематическая площадка Фонда «ДоброСвет». Фонд помогает детям с онкогематологическими заболеваниями. Гости фестиваля могли познакомиться с деятельность Фонда и узнать о способах поддержки. Сотрудники «ДоброСвета» рассказали про Всемирные Игры победителей для детей, перенесших онкологическое заболевание. У гостей фестиваля была возможность поддержать воронежскую команду — шестерых ребят, которые справились с болезнью и готовы завоевать настоящие медали.

Выездная программа фестиваля «Колесо гармонии» в этом году проведена на базе отдыха «Немецкая слобода», расположенной в живописном месте с. Чертовицы Воронежской области. В течение выходных 7-8 июля мастер-классы проводились в сочетании с досуговыми программами и гимнастикой, направленной на быстрое восстановление энергии после перегрузок.

С 8 по 13 июля в рамках фестиваля состоялся традиционный курс повышения квалификации для медиков, педагогов, психологов, коучей. В этом году курс носил название «Современные инструменты практической психологии для раскрытия потенциала человека». Занятия проводились на базе Воронежского института высоких технологий спикерами, участвовавшими в основной программе фестиваля. Участники курса — врачи, педагоги, психологи, социальные работники — высоко оценили практичность новых знаний. Работники бюджетной сферы и НКО принимали участие в обучении на курсе на доступных условиях.

12 июля для собственников бизнеса и управленцев в рамках фестиваля провела тренинг «Управление изменениями. Тренды управления в эпоху перемен» Ольга Александрова, эксперт МВА, преподаватель РАНХиГС , консультант по общему и стратегическому менеджменту, Мастер Коуч ICU (International Coaches Union), предприниматель. В программе тренинга акцент был сделан на практику: 80% заявленного времени составляли упражнения в групповом и индивидуальном формате.

Традиционной осталась работа спикеров фестиваля на лидерской смене для подростков «Лига Успеха», проходящей в региональном центре по работе с одарёнными детьми «Солнышко». В 2018 году лидерская смена проходила с 1 по 13 июля. Команда юных лидеров вместе с руководителем Дмитрием Мещеряковым приняла участие в открытии фестиваля, выступив на сцене.