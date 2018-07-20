Оружие заключенных российсих тюрем

Выжить в тяжелейших условиях российской тюрьмы непросто. Каждый здесь вынужден быть постоянно наготове: драки и конфликты случаются часто. Притом, в серьезных делах без сомнения используют и оружие, которого за решеткой вообще быть не должно.

Конечно, об огнестреле речь не идет. Да и не нужен в тесной камере пистолет, гораздо сподручнее работать самодельным ножом.

Опытный зэк может без труда изготовить заточку из обычной ложки. В принципе, подойдет любая металлическая заготовка, иногда в ход идет даже гвоздь.

Остро заточенная рукоять ложки выполняет роль клинка, с обратной стороны наматывают уплотняющий материал — вот и все, столовый прибор превратился в грозное оружие.

Нет вообще ничего металлического? Не беда, тюремная смекалка не подводит и тут. Опасную поделку можно сделать из зубной щетки и сломанного пополам бритвенного лезвия.