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Политолог рассказал о трудностях для российских СМИ за рубежом
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Политолог рассказал о трудностях для российских СМИ за рубежом 

RT на русском 2 часа назад
Российский политолог Евгений Минченко считает, что в будущем могут появиться новые барьеры и трудности для отечественных СМИ за рубежом.
Как сообщает РИА Новости, он также отметил, что Национальная ассамблея Франция одобрила законопроект о борьбе с «фейковыми новостями», по которому те телеканалы и радиостанции, в чьи сообщения проникла даже небольшая неточность, можно отстранить от вещания на период предвыборной кампании.
«Инициаторы закона публично ставят знак равенства между fake news и российскими медиа (Sputnik и RT)», — отметил Минченко в своём канале в Telegram.
При этом он подчеркнул, что, несмотря на введённые жёсткие ограничения по работе, Sputnik France с начала этого года нарастил аудиторию на 60%.
«Французская аудитория обращается к Sputnik за поиском информации о кризисных явлениях и событиях, ибо журналисты Sputnik, находясь в гуще событий и не будучи связанными местной редакционной политикой, снимают то, что их французские коллеги не могут или не хотят снять», — добавил Минченко.
Кроме того, он напомнил, что «Sputnik был отлучён от Елисейского дворца и рассылок президентской пресс-службы», российским журналистам перестали выдавать пресс-карты.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об обеспокоенности российских властей тем фактом, что телеканал RT был записан в «агенты влияния» в некоторых странах.
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