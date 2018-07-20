Политолог рассказал о трудностях для российских СМИ за рубежом

Российский политолог Евгений Минченко считает, что в будущем могут появиться новые барьеры и трудности для отечественных СМИ за рубежом.

Как сообщает РИА Новости, он также отметил, что Национальная ассамблея Франция одобрила законопроект о борьбе с «фейковыми новостями», по которому те телеканалы и радиостанции, в чьи сообщения проникла даже небольшая неточность, можно отстранить от вещания на период предвыборной кампании.

«Инициаторы закона публично ставят знак равенства между fake news и российскими медиа ( Sputnik и RT)», — отметил Минченко в своём канале в Telegram.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на введённые жёсткие ограничения по работе, Sputnik France с начала этого года нарастил аудиторию на 60%.

«Французская аудитория обращается к Sputnik за поиском информации о кризисных явлениях и событиях, ибо журналисты Sputnik, находясь в гуще событий и не будучи связанными местной редакционной политикой, снимают то, что их французские коллеги не могут или не хотят снять», — добавил Минченко.

Кроме того, он напомнил, что «Sputnik был отлучён от Елисейского дворца и рассылок президентской пресс-службы», российским журналистам перестали выдавать пресс-карты.