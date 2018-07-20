Эксперты: в ЦФО надеются повысить собираемость за капремонт домов за счет новых льготников

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Повысить собираемость взносов за капитальный ремонт домов в Центральном федеральном округе планируют с помощью нового федерального закона, которым установлена компенсация на оплату капремонта для пенсионеров старше 70 лет, живущих в семье с инвалидами I и II групп. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали руководители региональных фондов капитального ремонта.

Ранее сообщалось, что 12 июля Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, которым предлагается добавить в список льготников, имеющих право на компенсацию за капремонт, пенсионеров старше 70 лет, живущих в семье с инвалидами I и II групп, в окончательном чтении. Сейчас документ находится на рассмотрении в Совете Федерации

Павел Иванов. "Введение нового вида соцподдержки пенсионеров не снизит поступления платежей, поскольку новый закон фактически расширил список льготников, за которых часть средств будет гарантированно выплачивать государство. Начисления взносов как были, так и останутся, но люди смогут получить компенсации в нужном объеме, так как ранее были различные нюансы. Вероятно, это даст положительную динамику по финансовым начислениям, повысится собираемость за капремонты", — сказал ТАСС директор фонда капремонта Тамбовской области

В целом собираемость платежей за капремонт в регионах Центрального федерального округа стабильно высокая. Так, по данным фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области , с начала действия программы капремонта собираемость взносов в регионе установилась на уровне 92,9%. В Тульской области уплата взносов едет с опережение: всего жителям в 2018 году начислено 1 млрд рублей, по данным на 10 июля процент сбора составляет 101,7%.

Существенно выросла собираемость платежей на капремонт и в Курской области . «Начиная с 1 сентября 2014 года и по сегодняшний день от собственников Курской области поступило взносов на общую сумму более 3 млрд рублей, собираемость в текущем году — более 93% от плана», — рассказал генеральный директор регионального фонда капитального ремонта Артур Иванов

В ожидании льгот

В Белгородской области проживает более 511 тыс. пенсионеров и 219 тыс. инвалидов. «У пенсионеров небольшая пенсия и естественно такие льготы являются подспорьем для семьи и для увеличения расходования средств на продукты питания, на приобретение лекарств, на возможность приобретать товары первой необходимости. Конечно же, это очень и очень большое подспорье», — сообщила ТАСС председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Лидия Белая.

Председатель Тульской региональной организации «Всероссийского общества инвалидов» Алла Новикова также считает, что новый закон существенно дополнит существующие меры социальной поддержки. По ее словам, в регионе уже действует ряд законов, помогающих инвалидам решить бытовые проблемы. «Например, инвалидам выделяют 100 тыс. рублей на ремонт квартиры, согласно другому закону, который в первую очередь касается инвалидов-колясочников, если жилье признается непригодным для проживания по определенным показаниям, то для обмена жилплощади выделяется 500 тыс. рублей, когда собственных средств не хватает», — сказала Новикова.

Воронежской области проживает около 255 тыс. инвалидов, председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Сергей Бахметьев предлагает расширить действие принятого российским парламентом закона и на семьи, в составе которых есть инвалид первой или второй группы.

"Если освободить от оплаты капремонта семью, в которое есть такой инвалид, это будет очень существенно для их бюджета, ведь сумма около 500 рублей — существенная поддержка, а в регионе средняя пенсия у инвалида — 11-11,5 тыс. рублей", — пояснил Бахметьев.