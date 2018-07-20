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Отборочный турнир на ЧМ по керлингу среди смешанных команд пройдет в Новогорске
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Отборочный турнир на ЧМ по керлингу среди смешанных команд пройдет в Новогорске 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 20 июля. Отборочный турнир на чемпионат мира по керлингу среди смешанных команд пройдет с 27 по 30 августа в Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации керлинга России.
В турнире примут участие два состава сборной России — Мария Комарова, Даниил Горячев (Санкт-Петербург) и Анастасия Москалева, Александр Еремин (Дмитров), а также сборная Новосибирской области, ставшая победителем чемпионата России 2018 года: Артем Шмаков, Екатерина Кунгурова и Никита Кукунин, Александра Стояросова.
Чемпионат мира пройдет с 13 по 20 октября в канадском городе Келоуна.
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