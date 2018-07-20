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На плоскостной стоянке на улице Юности уложили асфальтовое покрытие
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На плоскостной стоянке на улице Юности уложили асфальтовое покрытие 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
Плоскостная парковка на улице Юности, вл. 9 уже в августе сможет принять на своей территории транспортные средства вешняковских автовладельцев.
Вопрос о реконструкции этой стоянки озвучил на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с вешняковцами Юрий Колобов. Градоначальник пообещал, что стоянка будет введена в эксплуатацию в третьем квартале и взял эту ситуацию под личный контроль.
Мэр столицы подчеркнул, что к автолюбителям относится значительная часть москвичей, не исключая и жителей Вешняков, и многие не могут обходиться без машин в дачный сезон или же по работе.
В результате важный вопрос со стоянкой для автомобилей решается оперативно. В первую очередь на территории был установлен охранный модуль. Затем демонтировали старые коммуникации и полностью заменили электропроводку.
Заместитель главы управы района Вешняки по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта Александр Котаев сообщил, что с самой стоянки и с прилегающей территории был вывезен весь строительный мусор. Был уложен бортовой камень и асфальт. На прилегающую территорию привезли грунт для предстоящих озеленительных работ.
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