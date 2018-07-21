Президент России подтвердил, что Россия может принять летнюю Олимпиаду

Едва Россия разделалась с чемпионатом мира, как на горизонте замаячил другой крупный турнир — летняя Олимпиада. А нужна она нам вообще?

В тот момент, когда в «Лужниках» в финале чемпионата мира по футболу Франция победила Хорватию , в жизни России наступил новый этап. Хотя вы вряд ли об этом задумывались.

4 июля 2007 года на 119-й сессии МОК в Гватемале было объявлено, что Олимпийские игры 2014 года пройдут в Сочи . И понеслось! Следующие 11 лет вся страна томилась в ожидании больших спортивных праздников. Кто-то просто радовался и смотрел, как растёт олимпийский Сочи, кто-то считал деньги пенсионеров, кто-то свои, зарабатывая на крупных контрактах.

Одни ездили кататься на лыжах на курорты, которые росли на Красной поляне как грибы после дождя, другие, живущие в сотнях километров от столицы, ждали, когда же в их городе будет построен новый футбольный стадион. А когда приходило время самого главного, все болели за Дзюбу и Легкова, за Черчесова и Липницкую, за Фернандеса и Ана. А ещё гордились своей страной, ведь заграничные гости описывали свои впечатления исключительно в восторженных тонах.

А теперь всё закончилось.

И даже первая в истории России зимняя Универсиада в Красноярске смотрится мелко на фоне таких титанических свершений как Олимпиада-2014 и чемпионат мира по футболу.

Летняя Олимпиада? Путин о ней думает!

Россия потратила миллиарды долларов и человеко-часов на организацию и проведение двух выдающихся турниров в истории мирового спорта. И без ожидания нового праздника стало как-то скучно. Так скучно, что на фоне потепления взаимоотношений между ОКР и МОК речь зашла ни много, ни мало о проведении в нашей стране летней Олимпиады.

Да-да, вы всё правильно прочитали! Летней Олимпиады.

На следующий же день после окончания чемпионата мира президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заметил, что наша страна могла бы претендовать на проведение Олимпиады в 2036 году. Это высказывание можно было бы отнести к разряду каких-то далёких фантазий и несбыточных планов, если бы через четыре дня президент России Владимир Путин не подтвердил, что подобная идея действительно будоражит умы высшего руководства.

«Решения по поводу Игр я не поменял, — отметил президент, отвечая на вопрос о возможности проведения летней Олимпиады в России. — Заявки пока мы не формализовали, поэтому надо подумать, посмотреть, где, сколько это будет стоить, когда. Потом, там же есть определённый график. Надо будет поговорить, но, конечно, мы будем организовывать у себя крупные международные соревнования».

Можно ли это считать сигналом? Обещанием? Призывом?

Раз президент сказал, значит, будут думать, смотреть и считать, сколько это стоит.

Когда геополитика важнее пенсий

Чемпионат мира, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, показал важность проведения крупнейших соревнований с геополитической точки зрения. До футбольного турнира к России во многих странах относились если не враждебно, то настороженно. А теперь — история с русскими агентами и отравлениями в Британии ушла на второй план, Французский лидер, ликовавший на трибунах, вновь готов общаться с Путиным и даже Трамп, вроде бы далёкий от футбола хвалит организацию мундиаля, встречается с президентом России и несёт сдержанно-позитивный посыл.

В нашей стране, хорошо это или плохо, подобные вещи важнее размера пенсий. Хотя, вы действительно верите, что если бы чемпионат мира в нашей стране не проводился, то никакой пенсионной реформы и повышения налогов не было?

В каком-то смысле идея проведения в будущем Олимпиады возвращает нас всех в Советский Союз, в 70-е годы, когда все тоже ждали светлого будущего (читай, наступления коммунизма). Разумеется, глобально сразу после окончания Олимпиады-80 ничего не изменилось. Не преобразилась страна и после Игр в Сочи. И после чемпионата мира по футболу.

Но Олимпиада — это не только идея, стимул и мечта на долгосрочную перспективу. Это ещё и ощутимый материальный эффект. Сочи в 2014-м стал другим городом — спросите об этом местных жителей. В 2013-м Универсиада полностью изменила Казань . В 2018-м — чемпионат мира затронул сразу 11 городов. И речь не только о громадинах стадионов, но и о новых дорогах, транспорте, сервисе, инфраструктуре, гостиницах, парках и многом-многом другом.

Олимпиада — это и престиж страны, и светлая идея, и развитие.

Она нужна России. Вопрос лишь в том — когда.

В 2014-16 годах бразильцы, накинув на штангу своей экономики и чемпионат мира, и Олимпиаду, попытались поднять её и надорвались. Стране банально не хватило ни желания, ни денег. Так что по крупным стартам нужно немного поскучать и подсобрать запасы. И время у России однозначно будет. Ближайшее вакантное место — Игры-2032. Однако на них, по словам Позднякова страны Европы и Северной Америки претендовать не будут. Соответственно, главный рабочий вариант — Олимпиада 2036 года. А учитывая, что заявочная кампания к олимпийским турнирам начинается, как правило, лет за девять-десять, у России ещё будет возможность всё проанализировать.

Теперь специалисты будут думать и считать. Но новая светлая идея уже поднялась в воздух.