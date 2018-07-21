Президент России подтвердил, что Россия может принять летнюю Олимпиаду 

Едва Россия разделалась с чемпионатом мира, как на горизонте замаячил другой крупный турнир — летняя Олимпиада. А нужна она нам вообще?
В тот момент, когда в «Лужниках» в финале чемпионата мира по футболу Франция победила Хорватию, в жизни России наступил новый этап. Хотя вы вряд ли об этом задумывались.
4 июля 2007 года на 119-й сессии МОК в Гватемале было объявлено, что Олимпийские игры 2014 года пройдут в Сочи. И понеслось! Следующие 11 лет вся страна томилась в ожидании больших спортивных праздников. Кто-то просто радовался и смотрел, как растёт олимпийский Сочи, кто-то считал деньги пенсионеров, кто-то свои, зарабатывая на крупных контрактах.
Одни ездили кататься на лыжах на курорты, которые росли на Красной поляне как грибы после дождя, другие, живущие в сотнях километров от столицы, ждали, когда же в их городе будет построен новый футбольный стадион. А когда приходило время самого главного, все болели за Дзюбу и Легкова, за Черчесова и Липницкую, за Фернандеса и Ана. А ещё гордились своей страной, ведь заграничные гости описывали свои впечатления исключительно в восторженных тонах.
А теперь всё закончилось.
И даже первая в истории России зимняя Универсиада в Красноярске смотрится мелко на фоне таких титанических свершений как Олимпиада-2014 и чемпионат мира по футболу.
Летняя Олимпиада? Путин о ней думает!
Россия потратила миллиарды долларов и человеко-часов на организацию и проведение двух выдающихся турниров в истории мирового спорта. И без ожидания нового праздника стало как-то скучно. Так скучно, что на фоне потепления взаимоотношений между ОКР и МОК речь зашла ни много, ни мало о проведении в нашей стране летней Олимпиады.
Да-да, вы всё правильно прочитали! Летней Олимпиады.
На следующий же день после окончания чемпионата мира президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заметил, что наша страна могла бы претендовать на проведение Олимпиады в 2036 году. Это высказывание можно было бы отнести к разряду каких-то далёких фантазий и несбыточных планов, если бы через четыре дня президент России Владимир Путин не подтвердил, что подобная идея действительно будоражит умы высшего руководства.
«Решения по поводу Игр я не поменял, — отметил президент, отвечая на вопрос о возможности проведения летней Олимпиады в России. — Заявки пока мы не формализовали, поэтому надо подумать, посмотреть, где, сколько это будет стоить, когда. Потом, там же есть определённый график. Надо будет поговорить, но, конечно, мы будем организовывать у себя крупные международные соревнования».
Можно ли это считать сигналом? Обещанием? Призывом?
Раз президент сказал, значит, будут думать, смотреть и считать, сколько это стоит.
Когда геополитика важнее пенсий
Чемпионат мира, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, показал важность проведения крупнейших соревнований с геополитической точки зрения. До футбольного турнира к России во многих странах относились если не враждебно, то настороженно. А теперь — история с русскими агентами и отравлениями в Британии ушла на второй план, Французский лидер, ликовавший на трибунах, вновь готов общаться с Путиным и даже Трамп, вроде бы далёкий от футбола хвалит организацию мундиаля, встречается с президентом России и несёт сдержанно-позитивный посыл.
В нашей стране, хорошо это или плохо, подобные вещи важнее размера пенсий. Хотя, вы действительно верите, что если бы чемпионат мира в нашей стране не проводился, то никакой пенсионной реформы и повышения налогов не было?
В каком-то смысле идея проведения в будущем Олимпиады возвращает нас всех в Советский Союз, в 70-е годы, когда все тоже ждали светлого будущего (читай, наступления коммунизма). Разумеется, глобально сразу после окончания Олимпиады-80 ничего не изменилось. Не преобразилась страна и после Игр в Сочи. И после чемпионата мира по футболу.
Но Олимпиада — это не только идея, стимул и мечта на долгосрочную перспективу. Это ещё и ощутимый материальный эффект. Сочи в 2014-м стал другим городом — спросите об этом местных жителей. В 2013-м Универсиада полностью изменила Казань. В 2018-м — чемпионат мира затронул сразу 11 городов. И речь не только о громадинах стадионов, но и о новых дорогах, транспорте, сервисе, инфраструктуре, гостиницах, парках и многом-многом другом.
Олимпиада — это и престиж страны, и светлая идея, и развитие.
Она нужна России. Вопрос лишь в том — когда.
В 2014-16 годах бразильцы, накинув на штангу своей экономики и чемпионат мира, и Олимпиаду, попытались поднять её и надорвались. Стране банально не хватило ни желания, ни денег. Так что по крупным стартам нужно немного поскучать и подсобрать запасы. И время у России однозначно будет. Ближайшее вакантное место — Игры-2032. Однако на них, по словам Позднякова страны Европы и Северной Америки претендовать не будут. Соответственно, главный рабочий вариант — Олимпиада 2036 года. А учитывая, что заявочная кампания к олимпийским турнирам начинается, как правило, лет за девять-десять, у России ещё будет возможность всё проанализировать.
Теперь специалисты будут думать и считать. Но новая светлая идея уже поднялась в воздух.