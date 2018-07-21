Участники ралли «Шелковый путь» преодолевают первый этап марафона 

Его протяженность 350 километров. Проходит трасса по Астраханской области. Завтра гонщики уйдут в Калмыкию. Эти спецучастки одни из самых сложных. Далее на трассе будут Волгоград и Липецк. Всего же за семь дней соревнования участникам предстоит пройти около трёх с половиной тысяч километров. За звание победителя борются 26 внедорожников и 16 грузовиков из 24 стран. Среди участников — 6 экипажей команды «Камаз-мастер», информационным партнером который выступает Авторадио. О сложностях, которые возникли у команды при подготовке рассказал пилот Антон Шибалов:
"Мы постоянно что-то дорабатываем, что-то переделываем, что-то придумываем новое, но одна машина, на которой едет Айрат Мардеев, была конечно, под большим вопросом, что на эту гонку вообще поедет, выйдет, но пришлось потрудиться, попотеть в таком плотном графике, режиме, то есть даже при подготовке дома не имели практически выходных и вот, в принципе, результат этих жертв и машина выехала все-таки на гонку и надеемся, что она проедет всю гонку и должна показать неплохой результат".
Гонка этого года будет состоять из 7 этапов и главным нововведением будет марафонский этап. Он начнется на втором дне гонки. Экипажи не смогут воспользоваться помощью ночных механиков, к ремонту машин будут допускаться только члены экипажа. Финиш состоится 27 июля на Красной площади в Москве.