Благодарность за работу сотрудникам пункта полиции № 4 Управления МВД России по г. Керчи

Автор письма выражает благодарность за безукоризненную слаженность действий и профессионализм сотрудников пункта полиции № 4 УМВД России по г. Керчи. Слова признательности адресованы руководителю подразделения Андрею Бакан, оперуполномоченным Юрию Рябчевскому, Артему Сидельникову, также старшему участковому уполномоченному полиции Алексею Кузнецову и следователю Анжеле Коломиной.

Как выяснилось, весной этого года житель Краснодарского края находился в городе Керчи по служебной необходимости. В вечернее время неизвестное лицо похитило у него мобильный телефон. Потерпевший незамедлительно обратился за помощью к сотрудникам полиции пункта № 4 Управления МВД России по г. Керчи.

В течение суток с момента обращения гражданина в ходе оперативно-розыскных действий лицо, подозреваемое в совершении противоправных деяний, было установлено, телефон был найден и изъят. Кроме того, мужчина отмечает, что все действия уголовно-процессуального характера также были проведены в кратчайшие сроки, что позволило ему вовремя вернуться домой.

За профессиональное выполнение служебных задач, грамотные и умелые действия сотрудников полиции пункта № 4 представлены к поощрению благодарностью.

Подобные случаи в службе сотрудников органов внутренних дел не единичны. Мужество, отвага и оперативность при выполнении служебных задач — главные качества стражей порядка.