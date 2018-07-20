Владимир Тюрденев: Отношения России с Узбекистаном находятся на подъеме

— Наши страны взаимодействуют давно и, как я понимаю, успешно. Какие основные моменты вы бы выделили?

Владимир Тюрденев: Действительно, связи между нашими странами традиционные. Но в последние полтора года они получили новый и очень важный импульс. Произошло ускорение почти по всем направлениям: как в политической области, так и в экономической. Это же касается и взаимодействия в культурной сфере, науки и образования. Я считаю, то в настоящее время наши взаимоотношения с Узбекистаном находятся на подъеме.

— Может быть, есть какие-то особо приоритетные моменты для сотрудничества?

Владимир Тюрденев: Камертоном нашего сотрудничества являются контакты между лидерами наших стран. Благо, они знают друг друга давно. У них очень хорошие дружеские отношения. И вот это взаимодействие руководителей двух стран способствует продвижению всего комплекса наших взаимоотношений. Я бы это подчеркнул. Но есть, конечно, и другие интересные моменты. Что касается политических, то мы, в общем-то, с Узбекистаном всегда взаимодействовали по основным международным проблемам. Наши позиции близки или совпадают. Но сейчас в наших взаимосвязях есть такие любопытные новые элементы, как возможность строительства АЭС в Узбекистане. Это инициатива, которая была выдвинута президентом Узбекистана. Российская сторона отозвалась, и сейчас готовится проект соглашения, не говоря уже о том, что мы сначала были другие базовые соглашении о взаимодействии в области мирного использования атома и так далее. Сейчас готовится документ по этой АЭС. Это будет первая АЭС в регионе. До этого никто не решался. Думаю, что это будет большой рывок для Узбекистана, причем рывок как в плане обеспечения населения электроэнергией, так и в плане технологического прорыва. Ведь для того, чтобы обслуживать эту станцию, потребуется подготовка национальных кадров, да и в создании ее придется участвовать. Процесс строительства АЭС, а за образец берется то, что сейчас строится в Беларуси , длительный — семь — восемь и более лет. За это время люди узнают, изучают, поэтому мы считаем, что у нас впереди очень важный этап работы.

— Вы сказали, что взаимодействие и взаимопонимание, прежде всего, исходит от взаимопонимания лидеров. А как обстоят дела с гражданами?

Владимир Тюрденев: Когда я говорил о взаимопонимании лидеров, я сказал, что это камертон для развития отношений. А что касается взаимопонимания между узбекским и российским народом, то имеется тысячи скреп, связывающих наши народы. Если посмотреть в прошлое, когда более миллиона людей были эвакуированы из Российской Федерации, из Ленинграда в Узбекистан, где нашли приют. Кроме того, именно Российская Федерация, да и другие республики Советского Союза, оказывали содействие в развитии экономики Узбекистана. Вот откуда все это идет. Если вы приедете в Ташкент, вы убедитесь, что там большинство говорит на русском, и причем очень хорошем русском. Еще со времен Советского Союза узбекские русисты славились знанием языка.

— Но они еще должны хотеть говорить на русском.

Владимир Тюрденев: Вы знаете, здесь вопрос не только в хотении, но и в необходимости. В Российской Федерации находятся порядка двух миллионов трудовых мигрантов. Для них знание русского языка — это насущная потребность. Сейчас в Узбекистане более тысячи школ с изучением русского языка. Вы знаете, спрос на его изучение огромен. Это не значит, что все вопросы решены. Все-таки за прошедшие годы значительно сократилось количество преподавателей по естественным причинам. Но обе стороны работают над тем, как расширить и улучшить преподавание русского языка.

— Я думаю, ваша миссия в этом тоже заключается.

Владимир Тюрденев: Без всякого сомнения. Мы этим занимаемся и занимаемся плотно. Есть еще такой фактор: Узбекистан находится в информационном поле Российской Федерации. Там очень популярны все российские телепередачи. Народ с огромным удовольствием смотрит, и это помогает изучать русский язык. Я надеюсь, что мы увидим там вновь телекомпанию «Мир».

— Пожелаете что-нибудь всем зрителям СНГ, которые смотрят телеканал «Мир»?

Владимир Тюрденев: Мы всегда с огромным уважением и интересом относились к вашей телерадиокомпании. Всегда стараемся сопровождать те передачи, которые идут по вашему каналу. Мы это смотрим по спутниковому телевидению, но надеемся, что вам удастся и на кабельное вернуться.

— Вы уже долгие годы живете в Узбекистане. Может быть, есть какие-то приятные традиции?

Владимир Тюрденев: Самая приятная традиция в Узбекистане — это гостеприимство. Гость — это святое. Гостю стараются помочь, сделать, все что возможно. Я недаром упомянул в начале беседы о том, что в период Великой Отечественной войны приняли людей, детей из Ленинграда и из других городов. Семья одного кузнеца приняла 15 детей. И сейчас в Ташкенте вновь установлен памятник этому кузнецу на площади, которая называется Площадь дружбы народов. Это, пожалуй, самая важная черта.

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