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Стреляли в упор: новосибирцы спасают жизнь собаке с отстреленной мордой
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Стреляли в упор: новосибирцы спасают жизнь собаке с отстреленной мордой 

ngs.ru 39 минут назад
Фото: ngs.ru
Врачи и волонтёры приюта для пострадавших животных «Дари добро» борются за жизнь пса с серьёзным ранением.
«Пса обнаружила наша знакомая. Она возвращалась с работы в районе «Сибирского грузового терминала» на улице Петухова. Говорит: иду и вижу, будто собака что-то несёт или что-то прилипло [к морде]. А когда она (собака. — И. К.) обернулась, то знакомая опешила: куска челюсти у пса не было. Всё болтается, как будто вырвано. И пёс пошёл, лёг перед ней в траву, отвернулся и лежал. И даже не рычал. Видно было, что ему очень плохо», — рассказала корреспонденту НГС волонтёр приюта «Дари добро» Оксана Маслова.
Женщина сразу же вызвала знакомых волонтёров из приюта, и те забрали пса в ветеринарную клинику.
«Пёс смотрел на нас испуганно, но в то же время он не уходил — понимал, что мы приехали его спасать. Собака не худая, упитанная, видно, что ручная, шерсть хорошая, собака социализирована. Когда мы его привезли в клинику, он вилял хвостом и просил, чтобы мы его гладили по голове, несмотря на всю боль, которую испытывал. И когда ехал, даже не скулил, а молча смотрел в окно», — рассказала Маслова.
Как пояснили врачи ветеринарной клиники БЭСТ, куда доставили пострадавшее животное, ране было около недели: у пса вырван кусок верхней челюсти и носа. В клинике собаке промыли рану и поставили животному капельницу.
«У собаки огнестрельная рана в упор, в верхнюю челюсть. Мы сделали компьютерную томографию — это пулевое ранение. Там множество картечи в верхней челюсти, костях черепа. Помимо этого, рана гнойная, инфицированная, вплоть до того, что там отложили личинки мухи. Поэтому сейчас мы боремся с инфекцией, а потом будем думать, как станем производить реконструкцию челюсти. Возможно, нужна будет 3D-печать верхней челюсти», — пояснила главный ветврач клиники БЭСТ Наталья Уланова. По её словам, сейчас состояние собаки стабильное.
На лечение и операции собаке, по словам Оксаны Масловой, может потребоваться порядка 70 тысяч рублей.
Зоозащитники и врачи не первый раз спасают животных с серьёзными травмами, которые, казалось бы, несовместимы с жизнью. НГС рассказывал историю пса Гуни, у которого почти полностью отсутствовала верхняя челюсть. Тогда собаку вовремя заметили и вылечили.
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