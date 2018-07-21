Леклер показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Германии, Сироткин — третий

Монегасский пилот «Заубер» Шарль Леклер показал лучшее время в ходе третьей свободной практики 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии

Сессия прошла в условиях сильного дождя, и всего девять гонщиков смогли проехать быстрый круг.

Леклер в своей лучшей попытке проехал клуб по автодрому «Хоккенхаймринг» за 1 минуту 34,577 секунды.

Второй результат показал его партнёр по команде, швед Маркус Эрикссон британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Тройку замкнул россиянин Сергей Сироткик, выступающий за «Уильямс».

Его напарник канадец Лэнс Стролл показал девятый результат.

Ранее появилась информация, что с 2021 года «Формула-1» перейдёт на низкопрофильные шины и 18-дюймовые диски.