«Это сторонняя организация»: на нижегородцах пытаются нажиться при замене электросчётчиков

К нам обратилась наша читательница и описала ситуацию, связанную с заменой электросчётчика. Она уверена, что в Нижнем Новгороде много несведущих людей, поэтому как можно больше нижегородцев должны быть в курсе этой темы, чтобы не попасться на крючок компании «Энергоучет»

— Официальные лохотронщики, — написала нам наша читательница. — Пришли к нам двое одинаково одетых. Мама впустила и лишь потом поняла, что кого-то не того впустила. Сказали, что они из «Энергоучета». Мама подумала, что пришли, как обычно снимать показания. А они открыли полностью счетчик, посмотрели его конфигурацию и говорят: «У вас старый счетчик, сейчас появились новые, которые сами передают показания в официальную контору». У конторы такое же название — «Энергоучет». Мама позвонила мастеру, который на днях обслуживал счетчик в папиной квартире. Мастер из официальной организации по замене счётчиков сказал, что это лохотронщики, приехали из Брянска и официально оформили фирму в Нижнем Новгороде с одинаковым названием нижегородской фирмы. Продают счетчики дороже, которые на самом деле стоят 700 рублей. Этот мастер из нижегородской фирмы сказал, что люди приходят к ним и орут, что мол шулеры, что за ерунду нам поставили… А их фирма ничего не ставила. Ставили вот эти шулеры.

Такая же ситуация произошла и с другой читательницей NN.ru.

— Косяками идут представители, которые прикидываются сотрудниками газовой службы или «Водоканала», — рассказала нам женщина. — Я специально лично в «Водоканал» позвонила и узнала про счётчики. Они сказали, что не занимаются их поверками. А тут постоянно звонят откуда-то и говорят, что нужно менять. Приходят какие-то типы и в первую очередь суют красные корочки в лицо, а затем смотрят все счётчики и говорят, что нужно менять. Один раз выдал такое через полминуты, хотя даже не посмотрел ничего!

— «Энергоучёт» — это сторонняя организация, представители которой ходят и предлагают свои услуги, — ответили нам в «ТНС энерго». — Для того, чтобы вам точно быть уверенными в замене прибора, во-первых, нужно заглянуть в документы на прибор учёта. Если межповерочный интервал ещё не закончился, то вы можете его не менять. В любом случае, если вы захотите воспользоваться их услугой, то прямо у них нужно уточнить — они сами передадут информацию в центр обслуживания по вашему прибору учёта или это должны сделать вы? Мы не ходим и такие услуги не предлагаем. У нас заключен договор только с одной организацией — «Энергоконтроль НН». Они оказывают услуги установки прибора учёта в том случае, если он вышел из строя раньше времени или у него закончился межповерочный интервал. Услуга однотарифного 2100 рублей, и услуга по установке многотарифного 3300 рублей — включая в себя стоимость самого прибора учёта. А «Энергоучёт» сторонняя организация, от которой ходят и пытаются заработать.

Подобная проблема существует уже не первый год и касается не только Нижнего Новгорода. Мы нашли такие же ситуации во многих городах России

Например, в конце прошло года женщина описала идентичный случай: пришли представители компании «Энергоучет» якобы для проверки показаний электросчетчиков. Осмотрели и заявили, что счетчики нужно менять, что тут же и сделали. После этого женщина не смогла зарегистрировать эти счетчики и ей грозил штраф за «самовольное снятие» действующих опломбированных счетчиков.

И ещё один случай — уже от 2016 года. В интернете их очень много.

Ранее мы писали, что суд подтвердил обязанность «ТНС энерго Нижний Новгород» бесплатно перепрограммировать счётчики.