Медведев ознакомился с планами развития аэропорта Петрозаводска

Председатель правительства прибыл в Карелию с рабочей поездкой, главной темой которой станет охрана лесов и проблемы обработки древесины. Однако в аэропорту глава кабинета министров ознакомился и с проектом строительства нового пассажирского терминала. Представляя проект, руководитель Росавиации Александр Нерадько отметил, что аэропорт Петрозаводска является «воздушными воротами Карелии». «Ворота пока скромные», — заметил Медведев.

Нерадько рассказал об уже проделанных в 2014-2017 годах работах по реконструкции аэродромного комплекса. Он обратил особое внимание на повышение безопасности, для чего аэропорт был оснащен специальным оборудованием, в том числе системой точной посадки. По его словам, сейчас аэропорт обслуживает ежедневные рейсы Москва — Петрозаводск и два рейса в неделю Петрозаводск — Архангельск . Также планируется начало воздушного сообщения с Череповцом

Глава Росавиации прогнозирует увеличение пассажирских перевозок, с чем связана необходимость строительства нового пассажирского терминала. Председателю правительства был представлен проект этого комплекса, который, как намечается, будет оснащен всем необходимым: системами безопасности, комфортными зонами для пассажиров, двумя телескопическими трапами. По данным местных властей, сейчас проходит стадия подготовки необходимых документов для начала строительства. Предполагается, что новый пассажирский терминал будет обслуживать до 1 млн пассажиров в год.

Реконструкция и планы развития

Аэропорт Петрозаводск (Бесовец) — единственный аэропорт Карелии, предназначенный для обслуживания внутренних и международных авиалиний. В 2014-2017 годах здесь проведена реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса. Также осуществлена реконструкция рулежной дорожки, перрона и мест стоянки воздушных судов, других объектов. По Федеральной целевой программе развития Карелии до 2020 года реализуется проект по строительству объектов на территории гражданского сектора аэропорта, по которому, в частности, сооружается здание аэровокзала, в котором будут обслуживаться не менее 300 пассажиров в час.

Аэропорт Петрозаводск включен в список аэропортов федерального значения. С прошлого года ежедневные полеты из Петрозаводска в Москву и обратно выполняет авиакомпания S7 . У правительства Карелии есть договоренность с авиакомпанией «Победа» об осуществлении с ноября 2018 года пассажирских перевозок.

Первое здание аэровокзала было построена в 1964 году, площадь пассажирского терминала тогда составляла 320 кв. м, а пропускная способность — 30 пассажиров в час. В 2004 году было введено в эксплуатацию новое здание пассажирского терминала общей площадь 400 кв. м, что позволило увеличить пропускную способность до 70 пассажиров в час. В 2011 году проведена реконструкция здания, в результате которой общая площадь составила 900 кв. м.