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Бога ждут в «Сассуоло» 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Жереми Бога продолжит карьеру в итальянском «Сасуолло», сообщает "Советский спорт".
Футболист принадлежал лондонскому «Челси» в течение четырех лет, однако вышел на поле в футболке «синих» лишь однажды. За свою недолгую карьеру 21-летний Бога уже успел поиграть в аренде в испанской «Гранаде», французском «Ренне» и английском «Бирмингем Сити». По информации пресс-службы «Сассуоло», «Челси» оставляет за собой право выкупа футболиста, детали сделки не разглашаются.
По данным авторитетного немецкого сайта Transfermarkt, итальянский клуб заплатил лондонцам около €4 млн  Ранее сообщалось, что лидер «Челси» близок к переходу в «ПСЖ».
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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