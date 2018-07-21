Бога ждут в «Сассуоло»

Полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Жереми Бога продолжит карьеру в итальянском «Сасуолло», сообщает "Советский спорт"

Футболист принадлежал лондонскому «Челси» в течение четырех лет, однако вышел на поле в футболке «синих» лишь однажды. За свою недолгую карьеру 21-летний Бога уже успел поиграть в аренде в испанской «Гранаде», французском «Ренне» и английском «Бирмингем Сити». По информации пресс-службы «Сассуоло», «Челси» оставляет за собой право выкупа футболиста, детали сделки не разглашаются.

По данным авторитетного немецкого сайта Transfermarkt, итальянский клуб заплатил лондонцам около €4 млн Ранее сообщалось, что лидер «Челси» близок к переходу в «ПСЖ».