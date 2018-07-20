Главу самоуправления Калуги наградили медалью Союзного государства

Белоруссии. В ответном слове Александр Георгиевич поблагодарил за высокую награду и выразил надежду на дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений между городами России

"Мне посчастливилось быть участником форума городов-побратимов в Могилеве , такие дружеские встречи всегда вдохновляют и радуют, — рассказал Александр Георгиевич. — Со столицей Белоруссии городом Минском мы сделали только первые шаги в укреплении наших побратимских связей. Благодаря губернатору Калужской области Анатолию Артамонову конкретные результаты взаимовыгодного экономического сотрудничества уже налицо. Выступая на форуме, я высказал предложение еще активнее продвигать народную дипломатию и для дальнейшего укрепления наших отношений заключить договоры о сотрудничестве между представительными органами власти Калуги и городов Белоруссии. Это предложение было воспринято с одобрением многими моими коллегами, в частности, из Бреста и Гродно . Считаю, что народная дипломатия — это залог дальнейшего успеха в развитии отношений во всех направлениях между нашими народами. У нас в Калуге хорошо развито территориальное общественное самоуправление, которое занимается активно благоустройством территорий, а в Белоруссии есть чему поучиться в плане благоустройства. Вот только одно направление сотрудничества. Кроме того, обмен опытом в других областях, обмен делегациями школьников, студентов, творческих коллективов, различных общественных, ветеранских, молодежных организаций, безусловно, будет способствовать возрождению и укреплению побратимских связей".

Глава города Калуги поддержал предложение своих коллег о том, что в муниципальных бюджетах городов-побратимов необходимо предусматривать статью расходов для того, чтобы дружеские обмены в сфере образования, культуры, искусства осуществлялись на постоянной основе. Финансовая составляющая необходима, это важный элемент и об этом тоже нужно помнить.