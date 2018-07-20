Незаконная черника. Почему официальные рынки лучше стихийных

Безопасно ли и законно покупать что-то в стихийных торговых рядах?

Протоколы и штрафы

В российских городах регулярно проводят рейды по пресечению незаконной уличной торговли. Например, в Иванове на днях сотрудники городского управления муниципального контроля вместе с правоохранительными органами прошлись по традиционным точкам в районе центрального рынка. Здесь в стихийных торговых рядах незаконно продают плоды садов и огородов. Идёт бойкая торговля свежими огурчиками, зеленью. Здесь можно найти и лесные ягоды — землянику, чернику.

Кто-то сбывает то, что вырастил и собрал собственноручно, кто-то занимается перепродажей. Чиновники городской администрации провели разъяснительную работу среди продавцов и вручили им предупредительные письма. А на шестерых нарушителей, которые не в первый раз попадают в поле зрения проверяющих, составили протоколы.

Ранее сотрудники администрации города Иванова провели рейд по другим точкам торговли. Это самодельные нехитрые прилавки из коробок или перевёрнутых вёдер на остановках общественного транспорта «Станционная», «Современник» и «ул. Полка Нормандии-Неман».

Эти места давно облюбовали садоводы-огородники. И оказалось, что они нарушают сразу две статьи Кодекса об административных правонарушениях. Это торговля в местах, не предназначенных для таких целей, а также самовольная установка некапитальных сооружений — прилавков или павильонов.

«Мы составляем протоколы об административных правонарушениях, штрафы за такие нарушения — около 4 тыс. руб. на каждого, — говорит начальник городского управления муниципального контроля Дмитрий Истомин . — С начала сезона есть уже больше 40 протоколов и больше 100 тыс. руб. штрафов».

Если рейд проводят городские власти вместе с полицией, то представители правоохранительных органов могут изъять нелегальный товар.

Большинство нарушителей — это те, кто продаёт товары с собственного подсобного хозяйства: молоко, зелень, ягоды. Закон для всех одинаков.

Торгуйте бесплатно

Сейчас в разных районах Иванова организовали 14 универсальных ярмарок и одну сельскохозяйственную (на ул. Сарментовой). На шести из них предусмотрели социальные места для людей, выращивающих собственную продукцию, а на четырёх ярмарках можно предлагать свой товар совершенно бесплатно. На торговых площадках работают собственные ветеринарные лаборатории, где все продукты проходят контроль качества.

Но вот беда — не все хотят ехать на такие специальные ярмарки.

«Я живу в Пустошь Боре, в частном доме, выращиваю зелень, овощи. Одной мне урожая с огорода слишком много. Поэтому я приторговываю, ведь и деньги не лишние — пенсия маленькая, — говорит пенсионерка Нина Иванова (она продаёт петрушку и укроп на ул. Полка Нормандия-Неман). — Мне удобно торговать на остановке возле магазина. А на сельскохозяйственный рынок я полдня ехать буду, за проезд платить! Туда-обратно съезжу, половину заработка отдам. Невыгодно это».

Комментарий

Начальник управления муниципального контроля администрации города Иванова Дмитрий Истомин:

«Ивановцы привыкли покупать летом на улице овощи, ягоды и даже грибы. Но надо помнить, что никто не застрахован от приобретения некачественного товара. В случае с продуктами питания это может угрожать вашему здоровью.

При всем этом у горожан всегда есть альтернатива. Существует договоренность с ярмарками о том, что людям, продающим собственноручно выращенную продукцию, торговые места предоставляются бесплатно, в том числе и на территории центрального рынка по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 36».