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В проблемном южноуральском городе возобновят поиск мэра
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В проблемном южноуральском городе возобновят поиск мэра 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Миасском городском округе в ближайшее время может стартовать новый конкурс по выбору мэра. Напомним, предыдущая попытка провалилась после того как ни один из двух отобранных комиссией кандидатов не набрал нужного числа голосов. Говорят, после небольшой передышки, по окончании летнего отпуска, местные депутаты поднимут тему главного кадрового вопроса муниципалитета на первом же заседании. При этом, по слухам, сами народные избранники до конца не определились, кого именно они хотят видеть в кресле мэра.
Комментарий: думаем!
«Пока стопроцентного подтверждения нет. Если наберется кворум, то соберемся, — прокомментировал депутат Собрания Миасского городского округа Павел Логинов. — Будем назначать членов комиссии от себя. Пока сложно сказать, кто это будет, потому что во время последнего конкурса вроде бы все шло гладко и спокойно, но потом были мнения некоторых депутатов, что именно кандидаты от Собрания якобы не справились с проведением процедуры. Надо обираться, вместе обсуждать».
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.
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