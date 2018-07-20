В проблемном южноуральском городе возобновят поиск мэра

В Миасском городском округе в ближайшее время может стартовать новый конкурс по выбору мэра. Напомним, предыдущая попытка провалилась после того как ни один из двух отобранных комиссией кандидатов не набрал нужного числа голосов. Говорят, после небольшой передышки, по окончании летнего отпуска, местные депутаты поднимут тему главного кадрового вопроса муниципалитета на первом же заседании. При этом, по слухам, сами народные избранники до конца не определились, кого именно они хотят видеть в кресле мэра.

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