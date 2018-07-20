Китай повышает пенсии 60-летним мужчинам и 50-летним женщинам

Либеральные экономисты продолжают лгать, будто в Китае никаких пенсий нет, а материальное содержание стариков — дело личной совести их взрослых детей и внуков. На самом деле, пенсию по старости от государства сегодня получают, как минимум, от 200 до 300 миллионов китайцев.

Первого января 2018 года в КНР стартовал очередной этап пенсионной реформы. Прежняя минимальная пенсия — янлаоцзин — 618 юаней (6 тысяч рублей в месяц) признана унизительной и оскорбительной для такой великой и богатой страны как Народный Китай. В прошлом году в городах с населением свыше 10 миллионов человек старики в среднем получали две тысячи юаней в месяц (20 000 рублей), а в столицах Пекине и Шанхае — 35 тысяч рублей. Но и эти пособия признаны недостаточными…

В нынешнем году пенсии увеличиваются, как минимум, на 5,5%.

А теперь самое главное…

Возраст выхода на пенсию в Китае решено оставить на уровне 1978 года. Мужчины и дальше будут получать деньги по достижении 60-летнего возраста. Женщины уходят на пенсию в 50, на государственной службе и в госпредприятиях — в 55.

С момента образования Китайской Народной Республики в 1949 году материальная помощь пожилым людям становилась всё более государственной, а не только семейной заботой. Конфуцианская традиция всегда рассматривала помощь родителям, бабушкам и дедушкам как главную человеческую добродетель и неукоснительную обязанность. «Сам ложись спать голодным — а старших в доме своём накорми». Китайская цивилизация — это тотальный культ предков, беспрекословное почитание старших членов семьи. Настоящая религия со своим ритуалом, обязательными поминаниями и жертвоприношениями. Разрушить эту нравственную основу попытались в годы Культурной революции, когда хунвейбины (красногвардейцы) и цзаофани (бунтари) пошли настоящей войной на тех, кто подарил им жизнь. Кончилось это печально. Особенно для самых агрессивных и жестоких активистов, явно перестаравшихся «в борьбе с заскорузлым и отжившим прошлым». Лишних и никому больше ненужных хунвейбинов и цзаофаней отправили в деревенские трудовые коммуны подальше от осуждающих людских глаз…

Они проявили «сыновью непочтительность», а это— то же самое, что измена родине и утрата принадлежности к великоханьскому этносу…

Сейчас пенсию в Китае получают: работники государственного сектора (от партийных служащих до врачей и учителей), рабочие, крестьяне, сотрудники частных предприятий.

Будущая пенсия накапливается путем ежемесячных отчислений от заработной платы сотрудника. Причем размер отчислений напрямую зависит от размера вознаграждения. В 2018 году в Пенсионный фонд отчисляется 20% от заработка (8% — платит налогоплательщик, 12% — организация-работодатель). Сотрудники с совокупным стажем работы 10 лет и более имеют право на пенсию после достижения возраста 60/55 лет. Для мужчин и женщин, работающих на предприятиях опасных для здоровья или занимающихся тяжелым ручным трудом, выход на пенсию доступен уже в 55/45 лет. Но опять же при условии 10 летнего рабочего стажа, а также при предоставлении справки о проблемах со здоровьем. Сотрудники будут получать основное пенсионное обеспечение при условии, что они в течение 15 лет ежемесячно делали накопительные отчисления на свой пенсионный счёт. Все необходимые для этого средства должны аккумулироваться в соответствующих фондах. И деньги в Китае для этого есть. Международные резервы КНР составляют четыре триллиона долларов! Этого должно хватить, чтобы, к примеру, трижды купить все золотые запасы всех центробанков стран мира…

Почему же китайцы не торопятся повышать у себя в стране пенсионный возраст так же, как это пытаются сейчас сделать в России ? Об этом мы спросили учёного секретаря Института Дальнего Востока РАН Александра Исаева.

— Китайцы люди очень умные и всё прекрасно просчитывают. У них, конечно, есть демографические проблемы, чем-то схожие с нашими. Долгое время там работало жёсткое ограничение «одна семья — один ребёнок». В результате количество людей предпенсионного и пенсионного возраста многократно увеличилось. Но торопиться или действовать наскоком — не в характере современного Китая…

"СП": — Какие там пенсии? Ну, скажем для госслужащих с опытом руководящей работы?..

— Самый простой пример — государственное агентство «Синьхуа» . Да, там работают госслужащие. Для китайцев табель о рангах и почитание старших по должности — это святое. Выпускающий редактор, неоднократно отмеченный начальством за свою безупречную работу, после 60-летнего юбилея получает пенсию около 100 тысяч рублей в месяц на наши деньги…

"СП": — Как говорится, жить можно… А как быть с теми, кто не сумел или не успел сделать подобную карьеру?

— Самая трудная ситуация с так называемыми «транзитными рабочими». Это сельские жители, ищущие заработок в больших городах. Но и тут всё в КНР меняется в лучшую сторону… У них вообще всё неплохо работает. И это при том, что по-настоящему социальная пенсионная политика Пекина насчитывает всего лишь 15-20 лет. И Китай в этом отношении только в начале своего пути…

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