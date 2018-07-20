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Самому образцовому дому в Нижегородской области передадут книги для библиотеки
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Самому образцовому дому в Нижегородской области передадут книги для библиотеки 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото из архива редакцииСамому образцовому дому в Нижегородской области передадут книги для библиотеки23 июля в 17.00 и.о. министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Владимир Никонов передаст единственному в Нижегородской области дому образцового содержания книги для будущей библиотеки дома. Этот подарок — совместный проект Фонда содействия реформированию ЖКХ и Российского книжного союза.
Передача книг будет приурочена к празднику двора — открытию современной детской площадки, построенной полностью на средства ТСЖ. Дом образцового содержания — это звание, которое присваивается дому городской администрацией по итогам конкурса. Жюри оценивает содержание самого дома и благоустройство придомовой территории, состояние инженерных сетей и активность жителей.
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