Самому образцовому дому в Нижегородской области передадут книги для библиотеки

фото из архива редакцииСамому образцовому дому в Нижегородской области передадут книги для библиотеки23 июля в 17.00 и.о. министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Владимир Никонов передаст единственному в Нижегородской области дому образцового содержания книги для будущей библиотеки дома. Этот подарок — совместный проект Фонда содействия реформированию ЖКХ и Российского книжного союза.

Передача книг будет приурочена к празднику двора — открытию современной детской площадки, построенной полностью на средства ТСЖ. Дом образцового содержания — это звание, которое присваивается дому городской администрацией по итогам конкурса. Жюри оценивает содержание самого дома и благоустройство придомовой территории, состояние инженерных сетей и активность жителей.