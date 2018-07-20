Более 10 тысяч военных привлечено на лагерные сборы на полигонах Урала, Сибири и Поволжья

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Более 10 тысяч военнослужащих и двух тысяч единиц техники Центрального военного округа (ЦВО) принимают участие в лагерных сборах летнего периода обучения на полигонах Сибири, Урала и Поволжья. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ЦВО.

"В летнем периоде обучения в Центральном военном округе на лагерные сборы привлечено более 10 тысяч военнослужащих. Задействовано свыше 10 военных полигонов, из них три являются горными, они расположены в Республиках Тыва Таджикистане ", — сказали в пресс-службе.

По данным командования ЦВО, занятия проходят с участием разведывательных, танковых, артиллерийских, мотострелковых, зенитных и инженерных подразделений, а также специалистов связи и радиоэлектронной борьбы.

"В ходе сборов военнослужащие осваивают образцы новой техники, поступившей по гособоронзаказу в подразделения Центрального военного округа, и вопросы слаженности и взаимодействия подразделений, выполнение практических стрельб и вождение боевых машин. Завершатся лагерные сборы проведением тактических и тактико-специальных учений", — пояснили в пресс-службе.