Более 10 тысяч военных привлечено на лагерные сборы на полигонах Урала, Сибири и Поволжья 

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Более 10 тысяч военнослужащих и двух тысяч единиц техники Центрального военного округа (ЦВО) принимают участие в лагерных сборах летнего периода обучения на полигонах Сибири, Урала и Поволжья. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ЦВО.
"В летнем периоде обучения в Центральном военном округе на лагерные сборы привлечено более 10 тысяч военнослужащих. Задействовано свыше 10 военных полигонов, из них три являются горными, они расположены в Республиках Тыва и Таджикистане", — сказали в пресс-службе.
По данным командования ЦВО, занятия проходят с участием разведывательных, танковых, артиллерийских, мотострелковых, зенитных и инженерных подразделений, а также специалистов связи и радиоэлектронной борьбы.
"В ходе сборов военнослужащие осваивают образцы новой техники, поступившей по гособоронзаказу в подразделения Центрального военного округа, и вопросы слаженности и взаимодействия подразделений, выполнение практических стрельб и вождение боевых машин. Завершатся лагерные сборы проведением тактических и тактико-специальных учений", — пояснили в пресс-службе.
Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин сообщал, что более 37 тысяч военнослужащих Центрального военного округа примут участие в летних учениях в 2018 году, которые продлятся с 1 июня по 30 ноября.