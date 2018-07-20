Лондон возглавил рейтинг «Умных городов» мира 

Лондон занял первое место в рейтинге «Умных городов» мира. Топ-50 Smart-City планеты составили аналитики агентства Eden Strategy Institute и OXD.
Отбор проводился среди 140 мегаполисов всех стран мира. В первую пятерку также вошли Сингапур, Сеул, Нью-Йорк и Хельсинки. Исследователей, составлявших рейтинг, интересовал не только уровень развития различных «Умных сервисов» в мегаполисах, но и вклад городской власти в их продвижение среди населения.
Сравнение городов аналитики проводили по десяти критериям: бюджет, лидерство, разработка стратегии популяризации смарт-технологий, инновационные разработки в сфере экологии, программы поддержки талантов, финансовые стимулы.
В списке 50 лучших не оказалось ни одного российского города, даже Москвы. Хотя ранее столица России вошла в тройку лидеров рейтинга «Удовлетворенности цифровыми услугами в крупных городах мира», составленный международной консалтинговой компанией EY.