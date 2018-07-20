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На Воскресенском химкомбинате появился еще один «Почетный донор России»
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На Воскресенском химкомбинате появился еще один «Почетный донор России» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Командир военизированного газоспасательного отряда АО «Воскресенские минеральные удобрения» Валерий Глазков получил звание «Почетный донор России», соответствующее удостоверение сотруднику «ВМУ» вручил главный врач Воскресенской станции переливания крови Станислав Исполинов, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
«Вручение документа совпало с очередной кровосдачей постоянного донора. Всего за свою двадцатилетнюю историю донорства Валерий Глазков 41 раз сдавал кровь. Примечательно, что он практикует исключительно безвозмездное донорство. Валерий Вениаминович планирует и дальше продолжать свою донорскую практику, личным примером привлекая своих коллег к этому благородному делу», — говорится в сообщении.
Заместитель генерального директора «ВМУ» по связям с общественностью Ирина Филатова поздравила коллегу с присвоением почетного звания.
«Это настоящее событие в общественной жизни всего нашего предприятия, которое отражает бесценный вклад в сохранение жизни и здоровья других людей. На «ВМУ» всегда было особое отношение к донорству: история этого важнейшего социального явления в Воскресенске начинается именно с химического комбината. Традиция донорства в коллективе предприятия продолжается и сегодня и насчитывает более восьмидесяти постоянных доноров, среди которых более десяти имеют статус «Почетного», — добавила Филатова.
Она отметила, что совместно с воскресенским отделением Российского Красного креста, советом ветеранов предприятия, заводскими профсоюзами, станцией переливания крови «ВМУ» регулярно организует мероприятия, направленные на пропаганду безвозмездного донорства. Результатом этих встреч становится приобщение к сдаче крови молодых сотрудников, их друзей и коллег.
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