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Из-за судей-дольщиков дело экс-директора «Гринфлайта» направят в Екатеринбург
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Из-за судей-дольщиков дело экс-директора «Гринфлайта» направят в Екатеринбург 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Апелляцию по уголовному делу бывшего директора строительной компании «Гринфлайт» Сергея Мануйлова будут рассматривать в Свердловском областном суде.
«Сегодня в пресс-службе Верховного суда РФ сообщили об удовлетворении ходатайства председателя Челябинского областного суда об изменении подсудности уголовного дела в отношении Сергея Мануйлова. В качестве суда при рассмотрении в апелляционном порядке указанного дела определен Свердловский областной суд», — рассказала «ФедералПресс» пресс-секретарь облсуда Наталья Прохорова.
Дело отправят в другой регион в связи с тем, что среди дольщиков, обманутых Мануйловым, — два судьи Челябинского областного суда.
Напомним, что 12 апреля Центральный районный суд Челябинска признал экс-директора «Гринфлайта» виновным в злоупотреблении полномочиями. Сообщалось, что он украл 10 миллиардов рублей у фирмы и четырех тысяч дольщиков, вложившихся в строительство жилых домов в микрорайоне «Академ Riverside». Сергея Мануйлова приговорили к 2,5 года лишения свободы.
Дольщики, признанные потерпевшими, изначально были недовольны назначенным бизнесмену наказанием и сразу после оглашения приговора обещали подать апелляционную жалобу. Впоследствии дольщиков поддержали прокуратура и сторона гособвинения.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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