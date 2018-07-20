Из-за судей-дольщиков дело экс-директора «Гринфлайта» направят в Екатеринбург

Апелляцию по уголовному делу бывшего директора строительной компании «Гринфлайт» Сергея Мануйлова будут рассматривать в Свердловском областном суде.

«Сегодня в пресс-службе Верховного суда РФ сообщили об удовлетворении ходатайства председателя Челябинского областного суда об изменении подсудности уголовного дела в отношении Сергея Мануйлова. В качестве суда при рассмотрении в апелляционном порядке указанного дела определен Свердловский областной суд», — рассказала «ФедералПресс» пресс-секретарь облсуда Наталья Прохорова

Дело отправят в другой регион в связи с тем, что среди дольщиков, обманутых Мануйловым, — два судьи Челябинского областного суда.

Напомним, что 12 апреля Центральный районный суд Челябинска признал экс-директора «Гринфлайта» виновным в злоупотреблении полномочиями. Сообщалось, что он украл 10 миллиардов рублей у фирмы и четырех тысяч дольщиков, вложившихся в строительство жилых домов в микрорайоне «Академ Riverside». Сергея Мануйлова приговорили к 2,5 года лишения свободы.