Премьера на Пятом! Захватывающий сериал «Академия»

Сотрудница Следственного комитета Анастасия Зорина расследует громкое дело. В процессе работы над ним возникают определенные сложности. Чтобы найти ответы на вопросы, женщина обращается за помощью к независимому эксперту Кириллу Лемке — преподавателю патологической анатомии и сотруднику лаборатории регенерации тканей.

Его профессионализм и знания помогают успешно раскрыть преступление. После этого руководство Следственного комитета принимает решение создать экспертную группу. В ее состав входят специалисты, научные сотрудники из разных областей: биологи, физики, химики. Лемке и другие ученые под кураторством Анастасии Зориной объединяются в новый отдел под названием «Академия».

Им предстоит искать незаметные на первый взгляд улики и разоблачать преступников, а главное — учиться работать вместе. Ведь для настоящих ученых поиск истины и результат зачастую важнее закона. Удастся ли сотрудникам «Академии» доказать, что нестандартное мышление и подход так же важны в следственной работе, как и общепринятые? Смогут ли они раскрыть загадочные преступления вместе?