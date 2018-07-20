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Премьера на Пятом! Захватывающий сериал «Академия»
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Премьера на Пятом! Захватывающий сериал «Академия» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В субботу в 00:25 на Пятом для любителей настоящих детективных историй стартует сериал «Академия»! Зрители по достоинству оценят игру актеров. В главных ролях: Максим Битюков, Галина Сумина, Александр Константинов, Александр Яцко, Владимир Юматов.
Сотрудница Следственного комитета Анастасия Зорина расследует громкое дело. В процессе работы над ним возникают определенные сложности. Чтобы найти ответы на вопросы, женщина обращается за помощью к независимому эксперту Кириллу Лемке — преподавателю патологической анатомии и сотруднику лаборатории регенерации тканей.
Его профессионализм и знания помогают успешно раскрыть преступление. После этого руководство Следственного комитета принимает решение создать экспертную группу. В ее состав входят специалисты, научные сотрудники из разных областей: биологи, физики, химики. Лемке и другие ученые под кураторством Анастасии Зориной объединяются в новый отдел под названием «Академия».
Им предстоит искать незаметные на первый взгляд улики и разоблачать преступников, а главное — учиться работать вместе. Ведь для настоящих ученых поиск истины и результат зачастую важнее закона. Удастся ли сотрудникам «Академии» доказать, что нестандартное мышление и подход так же важны в следственной работе, как и общепринятые? Смогут ли они раскрыть загадочные преступления вместе?
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