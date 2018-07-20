В Росрыболовстве заявили о дефиците маломерных судов

"Сейчас прорабатывается программа маломерного флота, где необходимо государственное субсидирование — этот вопрос решается на уровне правительства. Стратегия практически на утверждении, и в ближайшее время будут приняты соответствующие решения. Мы получили в большинстве одобрение, и вместе с Минпромторгом ведем эту работу. На наш взгляд, потребность отрасли только стартовая, где подтвердили владельцы компаний, порядка еще 100-150 судов маломерных дополнительно", — сказал Савчук.

Он отметил, что до конца года на российских верфях планируется заложить 33 средних и крупных рыболовецких судна. «Сегодня рыболовные суда строятся, [на российских верфях] порядка 15-17 судов заложено, 33 судна будет заложено в этом году, и мы планируем построить порядка ста рыболовецких судов в течение пяти лет. Это будут крупнотоннажные и среднетоннажные суда», — сказал заместитель руководителя Росрыболовства.

Он добавил, что выбор проектов зависит от заказчика, но отечественные конструкторы готовы представить свои разработки рынку.