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В Росрыболовстве заявили о дефиците маломерных судов
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В Росрыболовстве заявили о дефиците маломерных судов 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Российская рыболовецкая отрасль нуждается дополнительно в 100-150 маломерных судах. Об этом журналистам рассказал после церемонии закладки рыболовного судна «Гандвик-1» на Северной верфи в Петербурге заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук.
"Сейчас прорабатывается программа маломерного флота, где необходимо государственное субсидирование — этот вопрос решается на уровне правительства. Стратегия практически на утверждении, и в ближайшее время будут приняты соответствующие решения. Мы получили в большинстве одобрение, и вместе с Минпромторгом ведем эту работу. На наш взгляд, потребность отрасли только стартовая, где подтвердили владельцы компаний, порядка еще 100-150 судов маломерных дополнительно", — сказал Савчук.
Он отметил, что до конца года на российских верфях планируется заложить 33 средних и крупных рыболовецких судна. «Сегодня рыболовные суда строятся, [на российских верфях] порядка 15-17 судов заложено, 33 судна будет заложено в этом году, и мы планируем построить порядка ста рыболовецких судов в течение пяти лет. Это будут крупнотоннажные и среднетоннажные суда», — сказал заместитель руководителя Росрыболовства.
Он добавил, что выбор проектов зависит от заказчика, но отечественные конструкторы готовы представить свои разработки рынку.
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