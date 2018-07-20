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Рианна бросила миллиардера
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Рианна бросила миллиардера 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
В течение последнего года певицу Рианну замечали в компании с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. Пара часто отдыхала в Америке и Европе. Несколько недель назад певица с мужчиной прилетела на курорт Мексики, но насладиться отдыхом и общением друг с другом им не удалось.
Встреча закончилась яростной перепалкой. Рианна и Хассан ругались прилюдно, о чем шла речь, установить так и не удалось. Близкое окружение певицы отмечает, что миллиардер оказался слишком ревнивым.
Из-за гастрольного графика Рианна виделась с ним редко. Мужчина периодически подозревал ее в неверности, устраивая по этому поводу сцены ревности. Отношения каждый раз он выяснял бурно. Похоже, терпение у певицы лопнуло.
Кстати, именно любовь Хассанна к пышным формам так расслабила Рианну. Певица не стремилась сбрасывать лишний вес, поскольку миллиардера в таком виде она полностью устраивала.
Сейчас Рианна приходит в себя после разрыва. Первым делом артистка решила заняться фигурой. Она уже наняла повара, который будет готовить ей блюда из подобранного диетического меню. Также Рианна внесла в свой график индивидуальные занятия с тренером.
О перспективах примирения артистка говорить не желает.
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