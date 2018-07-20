В Химках будут выпускать японские грузовики

Завод японской компании Hino площадью свыше 10 тысяч квадратных метров будет построен в подмосковных Химках . Представительство ООО «Хино Моторс Сэйлс» получило соответствующее разрешение от подмосковных властей . Общий объем вложений в проект оценивается в сумму около 1 млрд рублей.

"Данный проект входит в число приоритетных и находится на сопровождении Центра содействия строительству Московской области ", — цитирует пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области руководителя ведомства Руслана Тигиева.

Отметим, что речь идет о крупноузловой сборке средне— и малотоннажных грузовых автомобилей в четырех модификациях. Мощность предприятия составит около 2 000 единиц продукции в год.

Hino Motors входит в группу компаний Toyota.