Ещё
В Химках будут выпускать японские грузовики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Химках будут выпускать японские грузовики 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Завод японской компании Hino площадью свыше 10 тысяч квадратных метров будет построен в подмосковных Химках. Представительство ООО «Хино Моторс Сэйлс» получило соответствующее разрешение от подмосковных властей. Общий объем вложений в проект оценивается в сумму около 1 млрд рублей.
"Данный проект входит в число приоритетных и находится на сопровождении Центра содействия строительству Московской области", — цитирует пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области руководителя ведомства Руслана Тигиева.
Отметим, что речь идет о крупноузловой сборке средне— и малотоннажных грузовых автомобилей в четырех модификациях. Мощность предприятия составит около 2 000 единиц продукции в год.
Hino Motors входит в группу компаний Toyota.
Российская Газета: последние новости
ВВС Израиля атаковали позиции ХАМАС Фото: Петербургским пассажирам представили трамвай "Львенок" Установлена личность второго подозреваемого в убийстве фигуриста Тена
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян163
«Газпрому» перекрывают трубу587
Караченцова попросили забрать жену из психушки63
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня67
Фанаты Гарри Поттера отреагировали на смерть Спивак2
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение