Ещё
Максим Фадеев написал саундтрек к шоу ТНТ4 «Деньги или позор»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Максим Фадеев написал саундтрек к шоу ТНТ4 «Деньги или позор» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Успешный автор песен и композитор создал хит для дяди Вити.
23 июля в 23:30 на телеканале ТНТ4 стартует новый сезон самого жесткого комедийного шоу «Деньги или позор». Гость премьерного выпуска — успешный продюсер, певец и композитор Максим Фадеев, который, по словам дяди Вити, «авторитет в музыке, но выглядит как криминальный авторитет». Дядя Витя проверит, не сошел ли талантливый композитор с ума, ведь он слышал все русские песни за последние 20 лет. Для этого ведущий попросит написать новый саундтрек для своего шоу, используя только звук сливного бачка. По правилам «Деньги или позор» в случае отказа от провокаций дяди Вити, гость лишается части выигрыша. Но Максим Фадеев пришел на шоу со своими правилами.
Максим Фадеев, продюсер, певец, композитор, рассказывает:
— Я шел на шоу с настроем, что он ни разу меня не рассмешит. Я даже сделал ставку в размере 10 000 рублей на то, что он меня не рассмешит, я очень сильно не хотел смеяться. Но, по итогу, я ему задолжал и долг этот отдал. Дядя Витя красавчик, а самое главное, очень умный красавчик. Прекрасно чувствует своего гостя.
Помимо написания саундтрека к шоу, чтобы выиграть миллион, продюсеру придется пройти тест на брутальность и доказать наличие абсолютного музыкального слуха.
Сколько денег получит Максим Фадеев за запись саундтрека и сколько из них отдаст ведущему за свой смех — смотрите 23 июля в 23:30 на ТНТ4.
Вечерняя Москва: последние новости
«Нафтогаз» назвал условие для частичного мирового соглашения с «Газпромом» «Порталы» НЛО сняли на видео жители Австралии Тайна черного саркофага: египетские ученые нашли три мумии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии405
Еще один туроператор прекратил свою деятельность20
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец40
На Украине раскопали могилу ведьмы40
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России334
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение