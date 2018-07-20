Максим Фадеев написал саундтрек к шоу ТНТ4 «Деньги или позор»

Успешный автор песен и композитор создал хит для дяди Вити.

23 июля в 23:30 на телеканале ТНТ4 стартует новый сезон самого жесткого комедийного шоу «Деньги или позор». Гость премьерного выпуска — успешный продюсер, певец и композитор Максим Фадеев , который, по словам дяди Вити, «авторитет в музыке, но выглядит как криминальный авторитет». Дядя Витя проверит, не сошел ли талантливый композитор с ума, ведь он слышал все русские песни за последние 20 лет. Для этого ведущий попросит написать новый саундтрек для своего шоу, используя только звук сливного бачка. По правилам «Деньги или позор» в случае отказа от провокаций дяди Вити, гость лишается части выигрыша. Но Максим Фадеев пришел на шоу со своими правилами.

Максим Фадеев, продюсер, певец, композитор, рассказывает:

— Я шел на шоу с настроем, что он ни разу меня не рассмешит. Я даже сделал ставку в размере 10 000 рублей на то, что он меня не рассмешит, я очень сильно не хотел смеяться. Но, по итогу, я ему задолжал и долг этот отдал. Дядя Витя красавчик, а самое главное, очень умный красавчик. Прекрасно чувствует своего гостя.

Помимо написания саундтрека к шоу, чтобы выиграть миллион, продюсеру придется пройти тест на брутальность и доказать наличие абсолютного музыкального слуха.

Сколько денег получит Максим Фадеев за запись саундтрека и сколько из них отдаст ведущему за свой смех — смотрите 23 июля в 23:30 на ТНТ4.