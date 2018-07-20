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В Госдуме призвали сделать содержательнее госпрограмму национальной политики
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В Госдуме призвали сделать содержательнее госпрограмму национальной политики 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Государственная программа по реализации стратегии национальной политики РФ должна наполняться пунктами о научном обеспечении подготовки кадров в сфере межнациональных отношений и поддержке национальных культурных автономий, считает глава Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
Он отметил, что госпрограмму надо «наполнить реальным содержанием».
«Сейчас там одни фестивали и конкурсы, но они и так финансируются регионами! Давайте сделаем, чтобы в программу вошло научное обеспечение национальной политики — пропишем подготовку кадров, поддержку национальных культурных автономий через гранты. Предлагаю агентству поработать над этим вместе, чтобы что-то сделать реально», — сказал он на заседании Совета по межнациональным отношениям при Совете Федерации.
В свою очередь, руководство Федерального агентства по делам национальностей сообщило, что направило в Минтруд обновлённый список квалификационных требований, которые помогут сформировать программы повышения квалификации специалистов в сфере национальной политики.
Замруководителя агентства Михаил Ипатов сообщил, что в ведомстве предлагают обеспечить дополнительную поддержку общественных и научных структур, которые занимаются мониторингом и прогнозированием развития межнациональных отношений в России в рамках реализации соответствующей государственной политики.
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