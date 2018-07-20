ФАС подозревает сеть заправок Крыма в монополизме

Крымское управление ФАС России начало разбирательство в отношении сети автозаправочных станций CRS (ООО «Компания Развитие Сервис»). Сеть АЗС подозревают в нарушении антимонопольного законодательства.

Специалисты регионального управления ФАС определили у ООО «Компания Развитие Сервис» признаки поддержания монопольной высокой цены на бензин и дизельное топливо.

«В действиях компании имеются признаки нарушения ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В частности, в сети заправочных станций ООО «Компания Развитие Сервис» установлены самые высокие цены на моторное топливо по сравнению с сетями заправок конкурентов», — сообщает пресс-служба УФАС.

ООО «Компания Развитие Сервис» зарегистрирована 25 июня 2014 г. Сеть автозаправочных станций CRS включает более 40 станций и охватывает все районы и основные магистрали Крыма . Их заправки находятся в Симферополе Севастополе , Феодосии, Джанкое, в Евпатории , Ялте, Саках, Армянске , Красноперекопске и Керчи

По состоянию на 19 июля 2018 организация участвует в 10 арбитражных процессах: 8 в качестве истца, 1 в качестве ответчика и 1 в качестве третьего лица. С 2015 года по результатам внеплановых проверок прокуратуры у компании были выявлены 22 нарушения.

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