Тест: Какую из редких пород кошек вам стоит завести?

Кудрявые, лысые, бесхвостые, карликовые, мохнатые, с загнутыми ушками и разного цвета глазами — каких только кошек не бывает на свете! Котята редких пород стоят тысячи долларов и живут дома у многих знаменитостей. Если вы задумываетесь завести такого особенного питомца, пройдите наш тест, чтобы узнать кошка какой породы подходит вам по характеру.

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