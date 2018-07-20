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Тест: Какую из редких пород кошек вам стоит завести?
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Тест: Какую из редких пород кошек вам стоит завести? 

Ридус 1 час назад
Кудрявые, лысые, бесхвостые, карликовые, мохнатые, с загнутыми ушками и разного цвета глазами — каких только кошек не бывает на свете! Котята редких пород стоят тысячи долларов и живут дома у многих знаменитостей. Если вы задумываетесь завести такого особенного питомца, пройдите наш тест, чтобы узнать кошка какой породы подходит вам по характеру.
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