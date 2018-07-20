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Первый из двух ярусоловов для рыбаков из Карелии заложили на Северной верфи в Петербурге
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Первый из двух ярусоловов для рыбаков из Карелии заложили на Северной верфи в Петербурге 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Первый ярусолов для ловли рыбы норвежского проекта МТ1112XL для Карельского рыболовного флота заложен в пятницу на Северной верфи в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Всего Северная верфь планирует построить три ярусолова проекта МТ1112XL. Два из них предназначены для карельских рыбаков, один — для объединения рыболовецких колхозов Архангельской области.
"В России такой проект реализуется впервые. Это судно, которое будет заниматься экологическим промыслом. В него включен ряд инноваций, которые существуют в мире последние несколько лет всего", — сказал во время церемонии член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев.
Суда проекта MT1112XL имеют водоизмещение свыше 2 тыс. тонн и относятся к классу ярусоловов-процессоров. Они предназначены для высокотехнологичного и экологического лова рыбы с помощью ярусов — специальных крючковых орудий лова, на которые крепится наживка. Оборудование, которое устанавливается на ярусоловы, позволяет вести глубокую и безотходную переработку рыбы прямо на судне. Проект разработала норвежская компания Marin Teknikk AS.
Рабоче-конструкторскую и эксплуатационную документацию для карельских ярусоловов выполнит Северная верфь. Судно, заложенное в пятницу, должно быть передано заказчику в 2020 году. Оно получит название «Гандвик-1» по средневековому скандинавскому названию Белого моря и будет использоваться в северных морях для лова трески и пикши.
Северная верфь была основана 14 ноября 1912 года и на сегодняшний день является одним из ведущих судостроительных предприятий в стране. За свою историю верфь построила порядка 600 военных кораблей и коммерческих судов.
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