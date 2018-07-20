Авиакомпании Украины имеют около 100 нарушений 

Госавиаслужба Украины организовала ряд внеплановых проверок самолетов местных перевозчиков. Организация нашла 95 недостатков различной степени критичности. Информация об итогах проверки появилась на официальном сайте украинского ведомства.
Документацию украинских авиакомпаний проверяли с 24 мая по 13 июля. Всего удалось организовать 28 внеплановых визитов в компании. Замечания с критической оценкой получили 13 перевозчиков. У 43 нашли существенные недостатки. В работе еще 39 обнаружили незначительные недочеты. Компании предоставили ведомству графики по устранению замечаний.