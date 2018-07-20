Рубят лес, щепки летят. Таркосалинцы сначала одобрили проект, затем опомнились

Жители Тарко-Сале возмущены вырубкой лесного массива больничного городка. По их мнению, парк долгие годы являлся последним зеленым местом города. В то же время идею постройки «Парка здоровья» в районе центральной районной больницы горожане одобрили на портале «Живём на Севере». Но как заявил корреспонденту ИА «Север-Пресс» активист-общественник Алексей Шевцов , пуровчане не ожидали такого варварского действия.

«Считаю, строительство парка хорошим делом, но при таком подходе вместо кедра таркосалинцы будут смотреть на кусты ивы. По-моему мнению, парк — это, прежде всего, окультуривание имеющегося древостоя, многим деревьям за 100 лет. Но проектировщики не придумали ничего лучше, чем расширить больничную парковку за счет рубки вековых деревьев, хотя места для её организации достаточно на территории самого городка», — сказал Алексей Шевцов.

По его мнению, хвойный лес оказывает реабилитационное влияние на пациентов больницы. Он подчеркнул, что лес в черте города постоянно испытывает высокую антропогенную нагрузку.

«Отправил письма врио губернатора Ямала, окружному прокурору, двум депутатам ЯНАО , пуровскому районному прокурору с просьбой проверить законность проводимых работ, кем выдавалось разрешение на снос лесных насаждений и кем проплачен их снос», — пытается выяснить Алексей Шевцов.

Заместитель начальника департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района Андрей Кашин отметил, что сейчас, к сожалению, вырубают деревья, но вырубка предусмотрена проектом для расширения парковочных мест.