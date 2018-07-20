Биатлонисты в Тюмени пережили нашествие насекомых

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о сборе мужской команды в Тюмени . Он отметил, что вместе с остальными пережил настоящее нашествие комаров.

«В начале сбора нас доставали насекомые, к концу их меньше стало, — цитирует Хованцева «Тюменская арена». — Использовали разные средства от комаров, которыми опрыскивали спортсменов».

Хованцев заверил, что в состав используемых средств не входило ничего запрещенного и токсичного — только вода и порошок.

Мужская сборная под руководством 68-летнего Хованцева тренируется в Тюмени с 4 июля, а завершит свой сбор в воскресенье, 22 июля.