Пара из Италии добралась до Татарстана на велосипеде 

Накануне в Нижнекамск прибыли итальянцы Андреа Праделла и Елена Тасси, сообщает телеканал «НТР-24». Занимательно в этой истории то, что весь путь от родной Италии до далекого, казалось бы, Татарстана они проделали на велосипедах. Их путь пролегал через Польшу, Литву, Москву, Владимир, Нижний Новгород и Казань. В Татарстане путешественники впервые попробовали настоящий чай из самовара, но необыкновенный восторг у них вызвали татарские пироги. Итальянские гости признались, что путешествуя на велосипедах помогают им познать мир, и, конечно, сэкономить. В день семья тратит 40 евро. Сейчас итальянцы передохнут в Нижнекамске и снова двинутся в путь. Планы грандиозные — доехать до Монголии и Китая.