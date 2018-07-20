Ещё
Пара из Италии добралась до Татарстана на велосипеде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пара из Италии добралась до Татарстана на велосипеде 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Накануне в Нижнекамск прибыли итальянцы Андреа Праделла и Елена Тасси, сообщает телеканал «НТР-24». Занимательно в этой истории то, что весь путь от родной Италии до далекого, казалось бы, Татарстана они проделали на велосипедах. Их путь пролегал через Польшу, Литву, Москву, Владимир, Нижний Новгород и Казань. В Татарстане путешественники впервые попробовали настоящий чай из самовара, но необыкновенный восторг у них вызвали татарские пироги. Итальянские гости признались, что путешествуя на велосипедах помогают им познать мир, и, конечно, сэкономить. В день семья тратит 40 евро. Сейчас итальянцы передохнут в Нижнекамске и снова двинутся в путь. Планы грандиозные — доехать до Монголии и Китая.
Казанский репортер: последние новости
​Сторонники и противники строительства МСЗ под Казанью схлестнулись в Совете по правам человека ​Самозанятые татарстанцы назвали условия своей легализации Собаки и кошки могут самостоятельно добраться на поезде из Казани в Санкт-Петербург
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии406
Еще один туроператор прекратил свою деятельность20
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец40
На Украине раскопали могилу ведьмы40
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России334
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение