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Россельхознадзор запретил ввоз шампиньонов из Беларуси
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Россельхознадзор запретил ввоз шампиньонов из Беларуси 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Россельхознадзор с 24 июля вводит запрет на ввоз в Россию свежих шампиньонов из Беларуси, сообщается на сайте службы. Запрет связан с возможным ввозом через границу с Беларусью продукции, произведенной в странах Евросоюза. На прошлой неделе на российско-белорусской границе в Псковской области при проверке партии свежих шампиньонов, были обнаружены четыре упаковки с маркировкой, которая свидетельствовала о польском производстве этой продукции. Россельхознадзор попросил власти Беларуси провести расследование по этому факту.
России очень быстро наращивает собственное производство шампиньонов. В 2017 году культивируемых грибов в стране было выращено на 66,2% больше, чем годом ранее — всего 16 тысяч тонн. В 2018 году, по прогнозам Минсельхоза, сбор должен составить 38 тысяч тонн, а в дальнейшем дойти до 125 тысяч тонн.
Ранее, в июне Россия и Беларусь договорились о снятии ограничений на ввоз в Россию молочной продукции.
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