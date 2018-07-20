Россельхознадзор запретил ввоз шампиньонов из Беларуси

Россельхознадзор с 24 июля вводит запрет на ввоз в Россию свежих шампиньонов из Беларуси , сообщается на сайте службы. Запрет связан с возможным ввозом через границу с Беларусью продукции, произведенной в странах Евросоюза . На прошлой неделе на российско-белорусской границе в Псковской области при проверке партии свежих шампиньонов, были обнаружены четыре упаковки с маркировкой, которая свидетельствовала о польском производстве этой продукции. Россельхознадзор попросил власти Беларуси провести расследование по этому факту.

России очень быстро наращивает собственное производство шампиньонов. В 2017 году культивируемых грибов в стране было выращено на 66,2% больше, чем годом ранее — всего 16 тысяч тонн. В 2018 году, по прогнозам Минсельхоза , сбор должен составить 38 тысяч тонн, а в дальнейшем дойти до 125 тысяч тонн.

Ранее, в июне Россия и Беларусь договорились о снятии ограничений на ввоз в Россию молочной продукции.