Проложен тоннель Дунхуаюань на ветке ВСМ Пекин-Чжанцзякоу

Пекин, 20 июля / Синьхуа / — Китайская железнодорожная корпорация сообщила сегодня об успешной прокладке тоннеля Дунхуаюань на первой в Китае ветке интеллектуальной высокоскоростной ж/д магистрали Пекин-Чжанцзякоу, которая является главным вспомогательным объектом для проведения зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

По словам представителя 18-го отделения Китайской корпорации железнодорожных сооружений, которое является подрядчиком, данный тоннель общей длиной 4970 м. находится на территории уезда Хуайлай города Чжанцзякоу пров. Хэбэй /Северный Китай/.

Тоннель Дунхуаюань расположен в непосредственной близости от экологически уязвимых зон, таких как водохранилище Гуаньтин, степь Канси, государственный парк водно-болотных угодий Еяху и др. Поэтому этот проект характеризуется сложной технологией строительства, а также высокими стандартами по экологической безопасности и охране вод.

На всей протяженности главной линии высокоскоростной железнодорожной магистрали Пекин-Чжанцзякоу длиной 174 км будет установлено 10 станций. После введения ВСМ в эксплуатацию время в пути из китайской столицы до Чжанцзякоу сократится с нынешних 3,5 часа до примерно одного часа.

Город Чжанцзякоу после синхронной состыковки вышеуказанной ВСМ с высокоскоростными ж/д ветками Датун-Чжанцзякоу и Хух-Хото-Чжанцзякоу превратится в новый узел рельсового транспорта северо-западного направления в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. -0-