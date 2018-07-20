Андерсон: раньше в 30 лет заканчивали карьеру, а сейчас мы смотрим на Федерера

Южноафриканец Кевин Андерсон прокомментировал тот факт, что всё больше возрастных теннисистов доходят до поздних стадий турниров и выигрывают титулы. «Впервые в истории Открытой эры все четыре полуфиналиста Уимблдона были старше 30 лет. Потенциально мы становимся с возрастом лучше. Сейчас очень много опытных игроков, демонстрирующих отличный теннис. Сама динамика тенниса сильно изменилась в последние годы. Ранее к 30 годам спортсмены уже задумывались о завершении карьеры, а сейчас мы видим Роджера Федерера , который в 36 является одним из лучших в мире. Можно сказать, что старая планка в 30 лет сейчас передвинулась ближе к 35 годам. Не вижу причин, по которым я не могу показывать лучший теннис в ближайшие годы», — цитирует 32-летнего Андерсона Sport 24.