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Андерсон: раньше в 30 лет заканчивали карьеру, а сейчас мы смотрим на Федерера
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Андерсон: раньше в 30 лет заканчивали карьеру, а сейчас мы смотрим на Федерера 

Чемпионат.com 1 час назад
Южноафриканец Кевин Андерсон прокомментировал тот факт, что всё больше возрастных теннисистов доходят до поздних стадий турниров и выигрывают титулы.
«Впервые в истории Открытой эры все четыре полуфиналиста Уимблдона были старше 30 лет. Потенциально мы становимся с возрастом лучше. Сейчас очень много опытных игроков, демонстрирующих отличный теннис. Сама динамика тенниса сильно изменилась в последние годы. Ранее к 30 годам спортсмены уже задумывались о завершении карьеры, а сейчас мы видим Роджера Федерера, который в 36 является одним из лучших в мире. Можно сказать, что старая планка в 30 лет сейчас передвинулась ближе к 35 годам.
Не вижу причин, по которым я не могу показывать лучший теннис в ближайшие годы», — цитирует 32-летнего Андерсона Sport 24.
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