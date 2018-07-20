Озеро Сайрам-Нур в июле

Болэ /Синьцзян/, 19 июля / Синьхуа / — Озеро Сайрам-Нур расположено на территории горной гряды Тяньшань, на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Площадь водоема составляет свыше 450 кв.км. Это самое крупное и самое высокогорное озеро Синьцзян-Уйгурского АР /Северо-Западный Китай /. Но особо поражает Сайрам-Нур путешественников чистотой и прозрачностью воды. Фотографии Синьхуа/Сюй Цунцзюнь

Болэ /Синьцзян/, 19 июля /Синьхуа/ — Озеро Сайрам-Нур расположено на территории горной гряды Тяньшань, на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Площадь водоема составляет свыше 450 кв.км. Это самое крупное и самое высокогорное озеро Синьцзян-Уйгурского АР /Северо-Западный Китай/. Но особо поражает Сайрам-Нур путешественников чистотой и прозрачностью воды. Фотографии Синьхуа/Сюй Цунцзюнь

Болэ /Синьцзян/, 19 июля /Синьхуа/ — Озеро Сайрам-Нур расположено на территории горной гряды Тяньшань, на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Площадь водоема составляет свыше 450 кв.км. Это самое крупное и самое высокогорное озеро Синьцзян-Уйгурского АР /Северо-Западный Китай/. Но особо поражает Сайрам-Нур путешественников чистотой и прозрачностью воды. Фотографии Синьхуа/Сюй Цунцзюнь

Болэ /Синьцзян/, 19 июля /Синьхуа/ — Озеро Сайрам-Нур расположено на территории горной гряды Тяньшань, на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Площадь водоема составляет свыше 450 кв.км. Это самое крупное и самое высокогорное озеро Синьцзян-Уйгурского АР /Северо-Западный Китай/. Но особо поражает Сайрам-Нур путешественников чистотой и прозрачностью воды. Фотографии Синьхуа/Сюй Цунцзюнь

Болэ /Синьцзян/, 19 июля /Синьхуа/ — Озеро Сайрам-Нур расположено на территории горной гряды Тяньшань, на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Площадь водоема составляет свыше 450 кв.км. Это самое крупное и самое высокогорное озеро Синьцзян-Уйгурского АР /Северо-Западный Китай/. Но особо поражает Сайрам-Нур путешественников чистотой и прозрачностью воды. Фотографии Синьхуа/Сюй Цунцзюнь