Минтруд разработает профстандарт сиделки

"С точки зрения профессионального стандарта помощника по уходу (сиделки)… нам остался месяц-другой. Я думаю, что до первого октября эту работу завершим", — сказал Топилин на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

При этом он подверг сомнению необходимость создания системы сертификации сиделок (помощников по уходу).

"Что касается сертификации, …я не уверен, что это возможно сделать и что это нужно делать, пока у меня уверенности в этом нет", — заявил министр.

При этом один пунктов итогового документа заседания предполагал создание системы сертификации сиделок.