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Минтруд разработает профстандарт сиделки
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Минтруд разработает профстандарт сиделки 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Профессиональный стандарт сиделки будет создан в РФ до первого октября 2018 года, сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в пятницу.
"С точки зрения профессионального стандарта помощника по уходу (сиделки)… нам остался месяц-другой. Я думаю, что до первого октября эту работу завершим", — сказал Топилин на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
При этом он подверг сомнению необходимость создания системы сертификации сиделок (помощников по уходу).
"Что касается сертификации, …я не уверен, что это возможно сделать и что это нужно делать, пока у меня уверенности в этом нет", — заявил министр.
При этом один пунктов итогового документа заседания предполагал создание системы сертификации сиделок.
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