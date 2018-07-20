Под Костромой провели волонтерский лагерь в помощь пожилым людям

Благотворительный фонд «Старость в радость» рассказал о поездке в глубинку Костромской области , сообщает корреспондент K1NEWS.RU. Волонтеры из Санкт-Петербурга , Тулы, Москвы , Вятских полян и Костромы навестили пенсионеров, проживающих в Кологривском доме-интернате для пожилых людей.

Команда из 16 человек находилась в пансионате сo 2 по 8 июля, в это время делегаты общались с бабушками и дедушками, помогли персоналу интерната решать хозяйственные вопросы, пели песни, читали стихи, и многое другое.

Энтузиасты привыкли творить добро семьями — миссия объединила театралов, преподавателей, поисковиков, школьников. За неделю в доме временного проживания волонтеры поставили не один концерт, организовали викторину, мастер-класс по рисованию акварелью и даже танцы под открытым небом. Не обошлось без песен на заказ и хорового исполнения народных «хитов».

«Выразить все в тексте просто невозможно! Наши замечательные волонтеры очень много общались, невольно влюбили в себя не только бабушек и дедушек, но и приветливый персонал дома интерната. Порой, с самого раннего утра, кто-то из волонтеров уходил гулять по городу с бабушкой. Кто-то внимательно слушал историю жизни, сочувствовал и утешал плачущую о молодой, беззаботной юности старушку. Много встреч, общения, объятий, слов утешения» — говорится в сообщении.

По словам Андрея Гусева, регионального координатора БФ «Старость в радость» в Костромской области, волонтеры находились на ногах буквально весь день, но, тем не менее, каждый вечер заканчивался дружеским чаепитием, и, конечно, общением. Не смотря на то, что с «кологривской экспедиции» не прошло и месяца, костромские энтузиасты обещают вернуться к местным бабушкам и дедушкам « в ближайшее время»/

«Замечательно, что мы можем сделать жизнь бабушек и дедушек чуть радостнее, чуть лучше. Все они очень рады общению и ждут момента, чтобы им уделили внимание. В целом, география лагеря достаточно обширна — это волонтеры из Москвы, Питера, Тулы, Костромы, Кологрива. Возможно, соберемся к местным бабушкам-дедушкам и в следующем году, — рассказал Андрей Гусев

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